Une collection de livre de poche pour les scolaires et les enseignants

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Poche scolaire, ce sont tout à la fois des livres à petits prix — 6,90 € — et une collection de textes sélectionnés par les enseignants eux-mêmes. Ils comprennent des titres accessibles dès 11 ans, accompagnés par des outils pédagogiques.La collection est disponible depuis le mois de septembre, et propose des romans modernes, tirés du fonds de la maison. L’idée est alors venue de réviser la politique tarifaire de ces œuvres, pour qu’elles puissent plus facilement être recommandées en classe. Les éléments pédagogiques qui ont été adjoints offrent ainsi un complément exploitable pour les enseignants et les élèves.En effet, chaque livre est enrichi d’une fiche pédagogique, résultant du travail de professeurs expérimentés, pour animer la lecture avec les élèves, mais également fournir des suggestions d’exercices.Un document est fourni qui identifie les compétences mises en œuvre dans les différentes activités, suivant les instructions pédagogiques en vigueur. Ce dernier est par ailleurs disponible en libre téléchargement sur le site de l’éditeur.