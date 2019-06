Une collection rare de George Orwell donnée à l’Université du Nouveau-Mexique

Public Domain Mark 1.0

Russ Davidson a travaillé dans les bibliothèques universitaires de l’Université du Nouveau-Mexique pendant 25 ans et durant sa vie il a acquis une vaste et rare collection sur Orwell. Il est à la fois un grand collectionneur de livres d’Orwell et un grand partisan du College of University Libraries and Learning Sciences.Il explique : « Je ne me souviens pas exactement quand je me suis accroché à George Orwell pour la première fois - c’était peut-être au lycée, quand on nous a demandé de lire son grand essai anti-empire, Shooting an Elephant, comme un modèle de composition anglaise, ou peut-être plus tard, pendant mes années universitaires, quand j’ai commencé à le lire sérieusement. En tout cas, j’ai été attiré par la clarté et la vivacité de son écriture — “la bonne prose est comme une vitre” et son écriture le confirme. »Davidson ajoute : « Rares sont ceux qui ont écrit une prose anglaise aussi éloquente et terre-à-terre qu’Orwell. Plus tard, j’en suis venu à apprécier la puissance de ses idées, son dévouement à la vérité et à l’essence même des choses, et sa volonté de toute une vie d’être seul chaque fois que nécessaire, contre le parti et l’idéologie, et sa touche humaine sans faille. »La collection offerte se compose de pièces rares telles que des éditions inhabituelles des titres d’Orwell dans diverses langues. Il existe par exemple, les premières éditions de La Ferme des Animaux et de 1984 en islandais, ukrainien, swahili, afrikaans, norvégien, danois, ourdou, allemand, hongrois, indonésien, suédois, espagnol et italien.Elle comprend également plusieurs premières éditions, et des éditions rares de nombreux autres livres, essais et écrits journalistiques d’Orwell. Ces objets seront archivés au Center for Southwest Research and Special Collections où ils seront disponibles pour de futures recherches.La collection sera exposée à la bibliothèque Zimmerman, dans l’Université du Nouveau-Mexique, de septembre 2019 au printemps 2020. Une conférence sur Orwell est également prévue pour l’automne.Via UNM Newsroom et Library Journal