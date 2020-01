Une cyberattaque frappe les éditions Bordas, Le Robert et Nathan

Faire contre mauvaise fortune bon cœur

Selon nos informations, le site de l’un des éditeurs scolaires aura servi de porte d’entrée, et l’attaque a été détectée dans la nuit du 2 au 3 janvier. Le groupe a immédiatement mis ses différents sites en maintenance, par sécurité. « Un shut down immédiat », explique-t-on à ActuaLitté, qui aura concerné des structures comme Bordas, Le Robert, Nathan, ou encore CLE International et Retz.La société Daesign qui a intégré Nathan, n’a cependant pas été concernée par la coupure d’accès.« Entre ce hacking et le déménagement, la rentrée n’a pas été de tout repos », précise-t-on. En effet, depuis la rentrée, le groupe Editis a changé de locaux, et regroupé l’ensemble de ses maisons dans le cadre du projet Seine Rive gauche , impulsé par Pierre Conte, l’ex-PDG. Située au 92 avenue de France, dans le XIIIe arrondissement, l’entreprise voit ainsi réunies ses maisons littéraires et scolaires.Pour les sites d’éditeurs scolaires, la situation n’a pas été plaisante, mais pour une plateforme comme Le Robert, qui dispose d’un système d’abonnement, une solution de secours a dû être mise en place. Un site miroir permet aux utilisateurs abonnés de continuer d’accéder aux services du dictionnaire malgré la maintenance généralisée.Depuis, un diagnostic a été opéré avec l’intervention d’une société extérieure, ainsi qu’une déclaration à la CNIL et un dépôt de plainte avec instruction en cours.À cette heure, la faille a été identifiée, mais les maisons opèrent un audit complet des sites pour s’assurer que rien n’a été laissé par la cyberattaque — type vilain cheval de Troie. « Nous informons actuellement les contacts potentiellement concernés », nous confirme le Pôle Education et Référence. « À cette heure, nous n’avons pas de certitude quant au fait que des données aient été aspirées — mais il est confirmé que certaines ont été vues. »Du fait de l’enquête en cours, aucune information supplémentaire ne sera communiquée.Petite consolation, dans cette marée numérique, l’attaque n’a pas concerné les ressources ni les documents pédagogiques. Le Canal numérique des savoirs n’a pas été touché, pas plus que les données d’apprentissages, celles des classes ou encore les manuels numériques. De même, le Catalogue des Ressources numériques est toujours actif.En attendant que tous les sites soient passés au peigne fin, les sites resteront en maintenance.