Une dalle du VIIe siècle remet en question l'existence du Roi Arthur

Découverte exceptionnelle à Tintagel : des archéologues ont mis au jour une dalle du VIIe siècle couverte d'inscriptions en latin et en grec et de symboles chrétiens qui font référence au Roi Arthur. Cette pièce prouverait l'existence d'une cour royale à Tintagel, village situé sur la côte ouest de l'Angleterre, et peut-être celle du Roi Arthur, qui aurait mené la résistance face à une invasion saxonne...

Cimetière à Tintagel (photo d'illustration, francois schnell, CC BY 2.0)





Le Roi Arthur, seigneur breton résistant face aux invasions germaniques, fait partie du folklore européen et apparaît dans de nombreux textes, essentiellement des poèmes. Raison pour laquelle son existence n'est pas attestée : les textes qui l'évoquent, notamment l’Historia regum Britanniae, une histoire des rois de Bretagne, écrite au XIIe siècle, sont très antérieurs à son supposé règne.



Pour ne rien arranger, l'évocation de l'épée magique Excalibur ou de Merlin l'Enchanteur ou encore les réécritures de Chrétien de Troyes ont encore plus fait entrer le Roi Arthur dans la légende. Et ce, sans parler de l'influence nuisible de Disney...



Une mythologie rattrapée par le réel ?

La découverte d'une dalle de 60 centimètres environ à Tintagel, lieu de naissance supposé d'Arthur Pendragon, vient remettre ces convictions en cause : couverte d'inscriptions latines et grecques similaires à celles trouvées sur des manuscrits de l'époque, la pierre prouve que son auteur connaissait les textes d'alors. Mieux encore, la pièce « vient appuyer la théorie selon laquelle Tintagel était un lieu de résidence royale, marquée par une culture chrétienne ».

La pierre a été découverte à l'emplacement du second château de Tintagel, construit au XIIIe siècle par Richard de Cornouailles, où des fouilles sont en cours. « Nous ne pouvons pas savoir avec certitude qui a fait ces marques ni pourquoi, mais ce que nous pouvons dire, c'est que Tintagel, au VIIe siècle, avait des scribes professionnels qui étaient familiers avec les techniques d'écriture des manuscrits, et cela, en soi, est très excitant », souligne Win Scutt, archéologue qui supervise les fouilles pour English Heritage.

La théorie la plus crédible serait qu'un scribe se serait entraîné à l'écriture en gravant des caractères sur cette dalle, avant de l'abandonner. On peut y déchiffrer les noms latin et celte « Tito » et « Budic », ainsi que les mots « fili » et « viri duo », soit « fils » et « deux hommes », ainsi que la lettre grecque delta.

Est-ce toutefois suffisant pour attester de l'existence du Roi Arthur ? Win Scutt reste prudent, en l'absence de preuve formelle : « Cela montre que nous sommes en présence d'un contexte approprié pour l'existence d'une figure arthurienne, si elle est attestée », avance le chercheur auprès de The Telegraph.

En 1998, la découverte d'une autre pierre gravée, portant l'inscription « Artognou », avait conduit à de nombreuses interprétations erronées, qui y voyaient le nom du Roi Arthur, tout simplement. En réalité, il fallait y lire un terme celte signifiant « Bear Knowing », soit « L'ours savant », sans doute un surnom.