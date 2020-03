Une Dictée nationale pour les nuls, ce 28 mars à 15h... sur Facebook

Les Éditions First (un département d’Edi8) annoncent donc que l’édition 2020 de La Dictée pour les Nuls se déroulera le samedi 28 mars 2020 à 15h sur la page Facebook de la collection « Pour les Nuls ».Comme chaque année, le célèbre professeur Jean-Joseph Julaud la créera et la dictera. Toutefois, afin de limiter toute perturbation d’Internet, la dictée sera diffusée exceptionnellement en léger différé à 15h.« Tou.te.s les amoureux.ses de la langue française adultes et juniors (et plus !) sont invité.e.s à participer à cet événement… en restant chez soi », note l’éditeur.