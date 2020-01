Une édition complète du premier folio de William Shakespeares aux enchères

William Shakespeare (1564-1616), Comédies, histoires et tragédies - Photo Christie's

Publiée en 1623 par John Heminge et Henry Condell, cette édition est la première compilation de l’œuvre du dramaturge après sa mort en 1616. Elle rassemble 36 de ses pièces, dont 18 auraient pu ne jamais connaitre la postérité. Parmi elles Macbeth, The Twelfth Night (La douzième nuit), Measure for Measure (Mesure pour mesure) et Julius Caesar (Jules César).Par son format, l’ouvrage aurait contribué à bâtir la notoriété du dramaturge anglais ainsi que la reconnaissance du genre théâtrale plus généralement auprès de la société. Le folio était en effet strictement réservé aux textes religieux et aux livres de droit.À ce jour, seuls 234 exemplaires ont été retrouvés sur les 750 imprimés en 1623. La dernière découverte date d'avril 2016. Elle avait été faite par l’Université d’Oxford en Écosse.« S'occuper d'un premier folio de William Shakespeare est toujours un privilège et même — étant donné son importance et son influence considérables dans le monde entier — une leçon d'humilité. Cette édition est particulièrement enthousiasmante, car l’une des rares complètes d'un collectionneur privé. Cela, sachant qu’elle était autrefois entre les mains du grand spécialiste de Shakespeare, Edmond Malone, qui lui-même a affirmé son exhaustivité, voilà déjà 200 ans », a déclaré Margaret Ford, responsable internationale des livres et manuscrits chez Christie's.La dernière vente d'un exemplaire du Premier Folio remonte en avril 2016. Organisée également par Christie's, l'ouvrage était parti pour 1,874 million $, remportée par un collectionneur américain.Si la valeur de la vente prévue pour avril est supérieure, c’est que cette fois, il s’agit d’une édition complète. Comme le précise Christie’s dans son communiqué, cela fait plus de 20 ans qu’une copie complète n'a pas été mise aux enchères.La dernière, opérée par la maison même, s’était effectuée en 2001, où l'un des exemplaires avait grimpé à 6,2 millions $.