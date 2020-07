Une édition révisée et enrichie du Judaica Americana accessible en ligne

Paru en 1900 aux éditions Greenwood Press, le Judaica Americana est une base de données bibliographique qui recense les livres juifs publiés aux États-Unis entre le XVIIe siècle et le début du XXe siècle. Une édition enrichie et entièrement numérique est désormais disponible.









Le projet est porté par les Bibliothèques de l’Université de Pennsylvanie dans le cadre du Judaica Digital Humanities, un programme de recherche qui mêle les humanités numériques, les études juives et les approches du patrimoine culturel.



Pour rappel, la première édition du Judaica Americana, publiée en deux volumes, cataloguait un peu plus de 6500 publications. En plus de recenser le nom des livres juifs publiés aux États-Unis entre le XVIIe siècle et le début du XXe siècle, et de leurs auteurs, cette base de données offre des descriptions bibliographiques précises et des informations sur les fonds. Par exemple, le nom des collections où ils sont conservés.



La deuxième édition a été enrichie par plus de 3000 titres et répertorie désormais 9600 ouvrages. Le professeur et bibliothécaire universitaire Robert Singerman a fait don du texte révisé et de ses droits auteurs en octobre dernier. Ainsi, la base de données est désormais accessible librement sur le site de l’Université de Pennsylvanie.



Une ressource inestimable aussi bien pour les chercheurs et les bibliographes, estime l’institution dans son communiqué.



Les utilisateurs peuvent faire des recherches plus précises selon la langue, l’auteur et l’établissement où est conservé l’ouvrage, entre autres. Des liens en libre accès vers les livres ou les périodiques numérisés ont également été ajoutés.

Dans son communiqué, Judaica Digital Humanities s’est dit « profondément reconnaissant envers Robert Singerman pour avoir confié son extraordinaire travail à nos bibliothèques ». L’édition est disponible en format PDF et CSV. Il peut être téléchargé



Robert Singerman a travaillé près de 30 ans à la bibliothèque judaïque Isser et Rae Price de l’Université de Floride. Il a enrichi la collection Judaica, passant ainsi de 24.000 à plus de 85.000 volumes catalogués. Des réalisations exceptionnelles qui lui ont valu le statut de professeur émérite après son départ à la retraite, en 2006.



Pour cette deuxième édition de Judaica Americana, Robert Singerman a été salué par le prix 2020 Judaica Reference and Bibliography Lifetime Achievement, remis par L’Association des bibliothèques juives (AJL).

