Une étude préconise de consacrer plus de temps de lecture à voix haute en classe

Amélioration globale

Intégrer les sessions de lecture dans le programme scolaire

L'étude menée par Egmont a été réalisée auprès de 120 élèves âgés de 7 à 11 ans de l’Académie catholique St Joseph, basée à Stoke-on-Trent (Angleterre), classé comme quartier défavorisé.Parmi les élèves, 27 % sont issus de milieux défavorisés, 8% de minorités ethnique et 13% de famille de voyageurs, précise l'enquête. Pour certains d'entre eux, leurs parents ne savent pas lire, et l'école représente alors leur seul lieu d'accès à la lecture.Visant à évaluer l'impact de la lecture dans l'éducation, l’étude consistait ainsi à instaurer, sur une période de cinq mois, des sessions quotidiennes de lecture à voix haute par les enseignants d'une durée de 20 minutes.Egmont s’est également engagé à fournir les écoles en livres et magazines afin de renouveler les collections de l'établissement. 624 nouveaux livres et 1120 nouveaux magazine ont ainsi été mis à disposition des élèves et des enseignants.Les résultats observés montrent que les temps consacrés s'avèraient bénéfiques pour les enfants : ils contituaient un moment propice à leur épanouissement et permettait d'augmenter leur capacité d'attention, de concentration et de compréhension.En outre, les enseignants interrogés ont également noté que les sessions de lecture à voix haute avaient contribué à améliorer leur relations avec les élèves. Elles ouvraient en effet la voie à un moment de partage à même d'instaurer davantage de proximité.Les élèves ont quant à eux fait part de leur enthousiasme d’avoir accès à de nouveaux livres et magazines, ce qui conduit Egmont à estimer que le renouvellement des livres mis à disposition constitue une source de motivation pour lire.De fait, à la fin des cinq mois de l'enquête, le niveau de lecture des enfants s’est amélioré, les élèves ayant acquis en moyenne un niveau supérieur de lecture équivalent à 10,2 mois.De manière plus détaillée, le rapport établit ainsi que:- Un garçon de 3e année âgé de 7 ans et 6 mois, avec un âge de lecture de 7 ans et 4 mois au début du projet, avait atteint un âge de lecture de 10 ans en février — soit une amélioration de 2 ans et 8 mois.- Une fille de 4e année âgée de 8 ans, avec un âge de lecture de 5 ans et 11 mois au début du projet, avait atteint l’âge de 8 ans en février — soit une amélioration de 2 ans et 1 mois.- Une fille de 5e année âgée de 9 ans et 11 mois, avec un âge de lecture de 5 ans et 11 mois au début du projet, avait atteint un âge de lecture de 7 ans et 6 mois en février —soit une amélioration de 1 an et 7 mois.- Un garçon de 6e année âgé de 10 ans et 2 mois, avec un âge de lecture de 5 ans et 11 mois au début du projet, avait atteint un âge de 6 ans et 11 mois en février — soit une amélioration d’un an.Au vu de ces résultats, Egmont estime que le temps consacré à la lecture devrait faire partie intégrante du programme scolaire. Pourquoi ne pas le considérer comme un enseignement à part entière, conformément aux suggestions des enseignants eux-mêmes ? Ils furent nombreux à avoir fait part de leur difficulté à maintenir les sessions de lecture à voix haute une fois l'énquête terminée, du fait de la charge élevée du programme d'éducation nationale.Comme en témoigne un des professeurs interrogés à la fin de l'enquête : « Il était extrêmement difficile d’adapter l’heure du conte au quotidien avec les exigences du calendrier scolaire et du programme. »Or, « lire pour le plaisir pendant une petite quantité de temps chaque jour fait des merveilles pour la relation enseignant/élève…. C’est particulièrement vital pour tant de nos enfants qui vivent dans des foyers qui souffrent d'un manque d’alphabétisation », renchérit l'un de ses confrères.Aussi le rapport d'Egmont préconiste-t-il de rééquilibrer l'approche pédagogique en consacrant, par exemple, moins de temps à l'apprentissage de la grammaire, jugée «trop technique» selon les dire des enseignants, et pouvant contribuer à rebuter les enfants à lire davantage.Le groupe éditorial entend à ce titre démarcher le gouvernement britannique pour que celui-ci « modifie le programme d'études afin que l'heure de lecture fasse partie intégrante de la journée scolaire pour tous les enfants du primaire.»L'ensemble de l'étude est consultable à cette adresse