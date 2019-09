Une expo photo d’un autre genre à la Bibliothèque Mazarine

Fronton de la Bibliothèque Mazarine, Paris.

Marie-Lan Nguyen, CC BY 2.0 FR

< >

En clair, Marguerite de Merode propose à travers ses œuvres de dresser le portrait intime de grandes personnalités francophones en ne s’appuyant plus sur la représentation figurative d’un sujet, mais sur l’image personnelle et intime d’un livre ayant modifié leur existence.Chacune de ces œuvres se compose de deux images du livre et d’un écrit offert par chacun des invités de Marguerite de Merode. Par ce procédé, l’artiste ne livre pas une photographie dite de « portrait » au sens classique du terme, mais une œuvre qui touche à l’intime. Avec l’ambition d’offrir un portrait insolite de grands penseurs francophones.Parmi les personnalités qui ont participé, on trouve le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, l’écrivain Dany Laferrière, la journaliste Olivia de Lamberterie, ou encore Amin Maalouf. Et au rang des livres retenus par ces personnalités, on trouve Proust, Camus, Bataille, Descartes, Hesse, Pasolini, Georges Duby ou encore Nicolas Poussin.Créée à parti des collections personnelles du cardinal Mazarin et bien sûr enrichie depuis, la bibliothèque Mazatine, sise quai Conti, est la plus ancienne bibliothèque publique de France.