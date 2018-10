Une immense bibliothèque de littérature bouddhiste tibétaine en ligne

Durant le week-end, et pour tout le reste de votre existence terrestre, il sera possible de s’abreuver à la source même de l’enseignement du Bouddha. En effet, des millions de pages de commentaires sur la littérature bouddhiste tibétaine viennent d’arriver sur la toile.



capture d'écran



Des ouvrages contenant les enseignements, l’exégèse, mais également des manuels de médecine, d’histoire ou de philosophie, sont proposés en accès direct. Le blog d’Internet Archive, qui a pris part avec le Centre de ressources numériques bouddhistes à l’opération, apporte quelques précisions.

En effet, le fondateur du Centre, E. Gene Smith, s’était donné pour mission d’exhumer les textes, où qu’il se trouve. Mort bien avant d’avoir mené à bien son projet, il a légué au Centre le soin de poursuivre cette œuvre de constitution encyclopédique.

Or, voilà quelques mois, dans un monastère isolé du nord-est du Tibet, un membre du Centre a pris en photo un ancien document et fait parvenir son cliché. Il s’agissait bel et bien d’un texte dont la tradition orale comme écrite parle depuis longtemps, mais qui était resté inconnu. Seuls les gardiens du monastère conservaient ce manuscrit depuis des siècles.

On peut retrouver tous les éléments sur l’école Kadampa, active durant les XIe et XIIe siècles, sur le blog de l’Internet Archive. Il présente d’ailleurs le manuscrit retrouvé, réalisé par Sharawa Yontan Drak (1070-1141).

via TNPS