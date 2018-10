Une lettre attribuée à Dante, alors en exil, bouleverse l'histoire littéraire

L’exil du plus grand poète italien, raconté dans une lettre : la découverte est d’envergure, pour ce qu’elle nous apprend sur son existence. C’est un enseignant de l’université de Vérone, Paolo Pellegrini qui a mis la main dessus. Envoyée en août 1312, elle bouscule légèrement la biographie de l’auteur.



Dante par Jean Leon Gerome



Le courrier fut écrit par Dante, transmis par Cangrande della Scala, seigneur de Véronie à l’époque, à destination du nouvel empereur Henri VII. Si l’on se fie au document, il faut en déduire que Dante est resté bien plus longtemps qu’on ne le croyait dans la ville, ce qui changerait deux ou trois choses.

Paolo Pellegrini, professeur de philologie et linguistique italiennes, explique : « La lettre avait déjà été publiée à plusieurs reprises par le passé. Elle provient d’un recueil de texte servant d’exemples pour leur qualité d’écriture. Le notaire et maître d’ars dictaminis [l’art de rédiger des courriers, NdR] Pietro dei Boattieri, qui vivait à Bologne entre le XIIe et le XIIe siècle, l'avait incorporée à son manuel de bons usages. » L’ouvrage était d’ailleurs conservé, fort logiquement, à la Bibliothèque nationale de Florence, où l’on considérait que le poète avait longuement résidé.

Comment ce texte a-t-il alors pu passer inaperçu ? Personne ne s’était encore penché sur la question, répond l’universitaire. « D’après une analyse minutieuse du texte de la lettre, de ses références et de ses caractéristiques linguistiques, la probabilité que Dante en soit l’auteur devient évidente. »

Pour preuve, les deux citations empruntées aux Variae di Cassiodoro, dont Dante s’était déjà servi dans des épîtres. Ou encore, cette référence à l’évangéliste Matthieu, également présente dans le De Monarchia du poète. Et pour conclure, les mauvais, responsables des discordes impériales sont qualifiés de « vasa scelerum », qui rappelleraient le « vasel d’ogni froda » que l’on retrouve dans le XXIIe chant de l’Enfer.

Court ? Peut-être, mais suffisant pour que le doute s’immisce. Dans les prochains mois, le travail de recherche et de vérification ne manquera pas, pour confronter la prose et son rythme aux textes qui nous sont parvenus.

L'exil du poète remis en question



Cangrande della Scala, condottiere et politicien (mars 1291 — juillet 1329), Alberto Canfrancesco della Scala de son vrai nom, aura largement travaillé, dans la suite de ce que ses ancêtres avaient accompli, pour affirmer la puissance de Vérone. Devenu vicaire impérial – sa fidélité à l’empire est notoire –, il parvint à annexer les provinces de Vicence, Padoue et Trévise au cours de ses combats.

En s’adressant à Henri VII, prince de la maison de Luxembourg, sacré empereur des Romains en 1312 (il mourra en août de l’année suivante), le vicaire aurait donc puisé dans les ressources du poète italien. Or, en regard de la datation de la lettre, il résulte que Dante était donc déjà à Vérone à l’été 1312 – où il restera donc jusqu’en janvier 1320, au moins, puisqu’il remettra son ouvrage Questio de aqua et terra.



De quoi réviser une large part de son existence. Né entre mi-mai et mi-juin 1265 à Florence, il mourra le 14 septembre 1321 à Ravenne. Son passage à Vérone résulte de l’exil auquel il fut condamné, banni de Florence après un procès où, en mars 1302, il est promis au bûcher. Ses biens confisqués, on avait coutume de croire qu’il avait voyagé dans le nord de l’Italie – jusqu’à monter durant un bref moment à Paris.

Entre 1312 et 1316, on lui avait prêté des voyages à Pise ou Lunigiana, mais la lettre remettrait donc en question ces certitudes.

via La Repubblica