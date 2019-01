Une méthode pour apprendre les mathématiques qui fait recette

(photo d'illustration - Ecole polytechnique, CC BY SA 2.0



Aujourd’hui plus de 10.000 classes utilisent sa méthode en France avec des résultats tellement significatifs sur le niveau des élèves, indique l'auteur. Or, c'est sur le seul bouche-à-oreille que les professeurs des écoles l'ont adoptée – et c’est désormais l’Éducation nationale qui s’en empare.Ainsi lors d’une visite d’école primaire, la Rectrice de Nancy-Metz Florence Robine déclarait à propos de la méthode heuristique « Cela monte dans l’Académie » et elle entend la mettre au cœur du plan mathématique envisagé par le ministère de l’Éducation nationale : « C’est un axe majeur de travail, les mathématiques et l’expérience de terrain, ça sert toujours. »Ce succès n’a pas non plus échappé aux éditeurs scolaires et Nathan vient d’en publier les livrets élèves. Enfin, le livre de sa méthode se vendant dans le monde entier, une version internationale vient d’être publiée aux Éditions du Net, son premier éditeur. Le premier principe de sa méthode est de faire aimer les maths en donnant du plaisir et le sentiment de réussite aux élèves et c’est certainement la principale clé de son succès.Pour faire connaître sa méthode, Nicolas Pinel a utilisé Internet en créant un site, un compte Twitter, le hashtag #MHM, un forum, une page Facebook et une chaîne Youtube. La méthode heuristique est gratuitement disponible en intégralité sur son site internet bien qu'il préconise l'achat préalable du guide. Il a déjà reçu près de 6 millions de visites. Nicolas Pinel a aussi fait une vidéo pour présenter sa méthode.Les enseignants peuvent ainsi échanger et témoigner de leur expérience et une véritable communauté s’est créée. De nombreux blogs présentent la méthode heuristique comme la solution pour améliorer l’enseignement des maths et augmenter le niveau des élèves.Aujourd’hui Inspecteur de l’Éducation nationale, Nicolas Pinel a élaboré cette nouvelle méthode pour enseigner les mathématiques autrement à l’école sur le terrain alors qu’il était Conseiller Pédagogique. Il revendique d’abord du pragmatisme dans la conception de sa méthode. Il a cherché à faire une synthèse de ce que la recherche et l’expérience du terrain pouvaient apporter à l’enseignement des maths.« J’ai voulu réunir tout ce qui se fait. Je ne suis pas chercheur mais praticien. Je prends ce qui me semble pertinent au regard des remontées des enseignants. J’ai globalisé tout cela en une méthode allant du CP au CM2. Cela permet de faire des retours d’une année sur l’autre. La méthode est aussi la seule qui prévoit totalement un enseignement en double niveau », explique-t-il.Après avoir conçu la méthode et l’avoir mise à la disposition des professeurs des écoles sur internet, Nicolas Pinel a publié 18 ouvrages : le guide de la méthode et sa version internationale, 7 cahiers des professeurs CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2, CE2 et CM1/CM2, 2 livres Jeux et Outils Cycle 2 et Cycle 3, et 7 livrets élèves.Nicolas Pinel présentera sa méthode au Salon Livre Paris le samedi 16 mars à 14 heures sur le stand des Éditions du Net (stand N52).