Une papeterie artisanale assure l'avenir d'une langue maya menacée

La papeterie Taller Leñateros (Paul Goodman, CC BY-NC-ND 2.0)

La survie d'une culture en jeu

La papeterie Taller Leñateros, bien cachée au détour d'une rue de San Cristobal de las Casas, déborde de créations artisanales chatoyantes, de formes et d'envergures variées. Leur point commun ? Elles sont toutes à base de papier, et ont été créées sur place, par les 7 femmes qui travaillent au sein de la papeterie artisanale qu'est Taller Leñateros. Ici, on fabrique du papier, mais on écrit, on illustre, on relit et on publie des livres inédits et rares.En effet, la spécialité de la papeterie de San Cristobal n'est autre que la publication de livres en tzotzil, une langue maya encore parlée par 500.000 locuteurs environ. Et les ouvrages qui sont produits ici sont uniques en leur genre : ils sont les traces éparses, mais bien profondes, d'une culture qui fut presque totalement détruite par les invasions espagnoles du XVIe siècle.En 1975, Ambar Past, poète et artiste américaine — déjà naturalisée mexicaine depuis 1972 — a fondé cette papeterie à San Cristobal, où elle travaille toujours. Après avoir rencontré plusieurs locutrices du tzotzil, elle a simplement remarqué qu'aucun écrit ne venait consigner les légendes, l'histoire ou simplement l'alphabet auxquels elles faisaient référence ou qu'elles utilisaient.« Past a d'abord du enregistrer des centaines d'heures de poésie, avant de les retranscrire avec soin », explique l'une des femmes qui travaillent à la papeterie, Petra, elle-même fille d'une des femmes qui avaient confié leurs mots à Ambar Past.La survie d'une culture se joue dans cet atelier couvert de productions artisanales : « Nous voulons montrer au monde que les conquistadors espagnols n'ont pas détruit notre culture », poursuit-elle. « Nous avons peut-être changé pour nous adapter au monde moderne, mais notre langue, nos traditions et notre mode de vie sont pratiquement restés les mêmes. Consigner le tzotzil et fabriquer des livres sont les deux manières que nous connaissons pour préserver notre héritage », explique-t-elle à Atlas Obscura La fabrication artisanale des ouvrages elle-même découle des savoirs de la civilisation maya, dont les bibliothèques furent brûlées lors des invasions espagnoles. Aujourd'hui, les ouvrages créés au sein de l'atelier sont offerts aux différentes communautés mayas, pour que ces dernières puissent se réapproprier un passé qui a pu leur glisser entre les doigts.Alors que l'atelier fêtera bientôt ses 45 années d'existence, sa survie se trouve menacée par le désintérêt des touristes pour ses activités, mais aussi par la hausse des loyers à San Cristobal et la perte possible de son local. Malgré ce nouveau combat à mener, les 7 femmes travaillent encore à la publication de livres aussi rares que cruciaux, comme Incantations : Songs, Spells, and Images by Mayan Women, premier livre écrit, fabriqué et publié par des Mayas depuis 400 ans.