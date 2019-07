Une pétition lancée pour le transfert de Molière au Panthéon

Molière dans le rôle de César dans La Mort de Pompée, portrait attribué à Nicolas Mignard (1658)





Molière, statue à la Comédie-Française (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



L'année 2022 fêtera les 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière. Les Précieuses ridicules, L'École des femmes, Le Misanthrope, L'Avare ou encore Le Malade imaginaire, autant de pièces incontournables dans le genre théâtral, dont il fut auteur et acteur.Ces pièces inaltérables continuent d'être apprises, lues et jouées, et perpétuent la mémoire d'un dramaturge qui a amplement contribué au patrimoine culturel et artistique de la France.L'acteur et metteur en scène Francis Huster (Un homme et son chien, Le dîner de cons, Tout ça… pour ça !) a adressé une lettre ouverte à destination du président de la République, dans laquelle il avance des arguments en faveur du transfert de Molière au Panthéon.Huster, ou, comme il signe sa lettre, le 463e sociétaire de la Comédie-Française, indique qu'il a fait le serment de voir « la République Française rendre justice au plus grand de tous les Français, Molière, auquel l’Académie Française commit l’indécence de refuser sa présence qui à elle seule valait toutes les autres ».Et de dérouler les arguments en faveur de ce transfert au Panthéon : « Parce que Molière aura honoré la France en lui offrant depuis quatre siècles d’incomparables moments de rire libérateur, de courage humaniste, de pure tendresse humaine devenus les drapeaux d’âme de notre République, parce que le français est la “langue de Molière”, parce que pour le monde entier son œuvre continue d’être l’image de ce que la France a de plus bouleversant — son insolence et son amour de la vérité —, j’ai voulu au nom de tous ceux, par millions depuis quatre siècles dans tous les pays, à travers les continents, qui l’ont aimé et servi, par les milliers de mots de ce texte, officiellement ouvrir la page sur laquelle sera inscrite pour lui rendre enfin justice l’entrée de Molière au Panthéon, à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance, le 15 janvier 2022. »La pétition en ligne lancée par Huster a récolté presque 5000 signatures pour le moment. Vous pouvez consulter la lettre entière de l'acteur sur le site de la pétition.