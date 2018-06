Une pièce de 2 euros frappée en mémoire de Simone Veil

Quelques semaines avant l'entrée de Simone Veil au Panthéon, la Monnaie de Paris a procédé, ce jeudi, à la frappe inaugurale d'une pièce de 2 € à l'effigie de la femme politique et auteure, disparue le 30 juin 2017. 15 millions d'exemplaires de cette pièce seront mis en circulation dès le 26 juin.

C'est Aurélien Rousseau, PDG de la Monnaie de Paris, qui a proposé à Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, que la Monnaie de Paris rende hommage à la femme d’exception et à ses combats politiques : le ministre a accepté, et la Monnaie de Paris a procédé ce jeudi à une frappe inaugurale de la pièce de 2 €.

Jean et Pierre-François Veil, les fils de Simone et Antoine Veil ont été étroitement associés à la conception du dessin de la pièce par Joaquin Jimenez, directeur de la création artistique de la Monnaie de Paris. Ils se sont agréablement pris au jeu de la création d’une monnaie en partageant le choix des symboles retenus sur la pièce : on retrouve en effet le Parlement européen en arrière-plan, tandis que le matricule de déportée de Simone Veil figure sur son col.

Jean et Pierre-François Veil avec Aurélien Rousseau, PDG de la Monnaie de Paris

À 11h30, dans le Grand Monnayage de la @MonnaiedeParis nous procéderons avec Jean et Pierre-Francois Veil à la frappe inaugurale de la pièce de 2€ #SimoneVeil. Ensuite les presses de notre usine de Pessac prendront le relais pour frapper les 15 millions d’exemplaires prévus. pic.twitter.com/WMkjndvkQ8 — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) June 14, 2018



Première femme présidente élue au Parlement Européen, et sixième femme à entrer à l’Académie française, Simone Veil est une figure politique marquante du 20e siècle, grâce à ses combats pour les droits des femmes, la construction européenne et la mémoire de la Shoah. Forte de ses actions politiques, notamment avec la loi dépénalisant l’avortement en 1975, elle est considérée aujourd’hui comme une véritable icône du féminisme.

La pièce de 2 €, en circulation dès le 26 juin, devrait se retrouver dans les portes-monnaie des Français et des Européens.