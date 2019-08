Une rare lettre de Jane Austen sauvée de l'oubli grâce au public

< >

Outre-Manche et dans le monde entier, la passion pour Jane Austen ne faiblit pas : sur les 35.000 £ nécessaires à l'achat de la lettre, 10.000 £ ont été réunies en 6 semaines grâce à la générosité de 250 donateurs d'Angleterre et d'ailleurs. 12 autres lettres font partie des collections du musée, qui enrichit ainsi sa connaissance de l'auteure tout en protégeant son héritage.« Nous sommes très heureux de pouvoir exposer ce manuscrit irremplaçable et nous voulons remercier les individus et les organisations qui ont contribué à assurer son avenir entre ces murs », se réjouit la Dre Mary Guyatt, directrice du Jane Austen’s House Museum.La lettre remonte donc à novembre 1814, et a été envoyée à la nièce de Jane Austen : dans le courrier, cette dernière évoque sa visite à Londres, où elle a séjourné de manière sporadique avec son frère Henry , et les discussions avec l'éditeur Thomas Egerton autour de la publication de son roman Mansfield Park. La lettre vient ainsi compléter deux autres courriers, de mai 1813 et mars 1814, également écrits depuis Londres, que possède le musée.Le courrier sera exposé jusqu'à la fin de l'année au Jane Austen’s House Museum.