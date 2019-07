Une université enseigne Socrate et Aristote à travers Harry Potter

Jacques-Louis David, La Mort de Socrate

Jacques-Louis David, La Mort de Socrate

Ce n’est pas en soi un billet pour se rendre à Poudlard, mais pour les fans, c’est une bièraubeurre bien fraîche, salutaire en période de canicule. En effet, l’université modifie certains de ses cours, et rationaliserait son enseignement en s’ouvrant à l’étude de l’univers potterien.Sharon Foreman, directrice et responsable de l’enseignement général, souligne qu’il faut désormais s’adresser « aux élèves du XXie siècle, qui s’intégreront dans une société globalisée. Nous souhaitons donc que les professeurs, le personnel et les administrateurs, sachent que on l’on parle et en fasse l’expérience directe ».Mais s’il n’est pas question d’enseigner la magie, de quoi parleront les cours ? Eh bien, il s’agit moins d’étudier les œuvres de JK Rowling que de parvenir, par la lecture et l’analyse, de tisser des liens entre le passé et le présent. Et notamment en s’appuyant sur des notions de philosophes, que l’on retrouverait dans les ouvrages.Platon et Socrate ou encore Aristote, confrontés à Dumbledore, voici bien un programme. Les étudiants seraient conviés à penser le monde à travers des concepts anciens, en les confrontant à ce que les aventures des petits sorciers peuvent détenir comme enseignements.Les professeurs mêleront donc la série populaire à la philosophie, mais ce module ne sera proposé qu’aux étudiants de première année, avec des cours qui débuteront en août.via Wset