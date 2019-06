Une version inédite du Petit Prince en braille avec illustrations en relief

Dans une société où l’image occupe une place de plus en plus importante, la question de l’accès des personnes déficientes visuelles à l’éducation artistique et à la culture est fondamentale.



Claude Garrandès, lui même atteint de cécité depuis l’âge de 12 ans est à l’origine de cette édition pionnière. Il s’est engagé avec les bénévoles de son association Arrimage à rendre les arts accessibles au plus grand nombre, notamment par le toucher et le relief, afin d’apprendre à voir autrement.



Il est non seulement professeur de braille et éditeur de livres d’art pour tous, mais également diplômé en droit, Docteur en psychologie, psychanalyste, professeur agrégé de sciences économiques et sociales et artiste-plasticien.



« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux », disait Antoine de Saint-Exupéry. C’est pour rendre ce conte poétique et philosophique mondialement connu accessible à tous, notamment aux enfants déficients visuels, que la Fondation Antoine de Saint Exupéry a voulu le traduire.



La parution de ce titre constitue une première. En effet, les aquarelles et dessins originaux d’Antoine de Saint Exupéry, qui illustrent le Petit Prince, n’avaient jamais été transcrits en relief pour permettre leur appréhension tactile. Le texte est quant à lui traduit en braille. L’ouvrage est publié aux éditions Claude Garrandès.



Cette édition du Petit Prince a déjà permis d’organiser et d’animer des ateliers artistiques et pédagogiques en France et à l’international.



Pour soutenir ce projet culturel et solidaire, IWC Schaffhausen, une manufacture horlogère suisse partenaire de la fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, mettra aux enchères une pièce unique d’une Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel Chronographe édition « Le Petit Prince ».



La montre sera en ligne chez Sotheby’s entre le 8 et le 17 juillet 2019. Ils reverseront la totalité des bénéfices pour le financement de l’ouvrage et des ateliers pédagogiques.



IWC Schaffhausen avait déjà mis aux enchères l’unique exemplaire de la Grande Montre d’Aviateur portée par l’acteur américain Bradley Cooper lors de la cérémonie des Oscars 2019. Cela avait permis de récolter 60.000 $ pour la fondation.