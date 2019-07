Une ville néerlandaise a des noms de rue inspirés par Le Seigneur des Anneaux

Ricardo Helass de Pixabay

Dans la ville de Geldrop, les habitants peuvent croiser Frodon Sacquet, Samsagace Gamegie, Gandalf ou encore Aragorn. Non, ils ne sont pas en Terre du Milieu, mais bel et bien dans une ville néerlandaise qui a rebaptisé ses rues comme les personnages de l'univers de Tolkien.



On peut retrouver des noms familiers de la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais aussi du Hobbit, et du Silmarillion. Au cœur de la ville se trouve Laan von Tolkien ou l'avenue Tolkien. Ensuite, les rues se divisent en noms de hobbits, gondoriens, elfes, nains, et même de quelques ents (les arbres qui parlent).





Les noms, donc les rues, sont toutes classés par catégories , en fonction du peuple auquel appartient le personnage. Par exemple, dans la partie nord, se trouvent les rues gondoriennes avec Boromir, Faramir, Aragorn, Denethor et Palantir. Plus à gauche, nous avons Frodo, Elrond, Elanor et Glóin.La zone des nains s'étend vers l'ouest et comprend Bifur, Bofur, Bombur, Balin, Dwalin, Dori, Ori, Filin, Kili, Farin, Dúrin. Et un peu plus au sud, il y a Gimli, Pippin et Peregrin. Vers l'est, vous pouvez trouver deux personnages populaires - Gandalf et Samsagace- et la section Rohan avec Eowyn, Eomer et Theoden.