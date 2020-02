Unsplash : images d'archives et photographies, libres de droits

Capture d'écran Unsplash



World War One Destruction, Altar in the church of Segusino The Blind Girl, 1856, John Everett Épave du navire E. B. Allen Abraham Lincoln par Alexander Gardner, 1863, tirage vers 1900 Woolly-necked Stork (Ciconia episcopus)

Unsplash for education, comme son nom l'indique, est une initiative qui cherche à rendre plus largement accessible une sélection d'images et de photographies patrimoniales, à des fins d'éducation ou de divertissement. Concrètement, il s'agit d'une gigantesque base de données, construite à partir d'une simple page Tumblr ouverte en 2013.Depuis, des dizaines d'institutions du monde entier ont rejoint l'initiative, pour constituer l'une des plus importantes bases d'images libres de droits. Unsplash revendique 50 millions de téléchargements par mois, plus qu’Adobe, Shutterstock et Getty Images réunis.Mieux encore, « toutes les photographies publiées sur Unsplash peuvent être utilisées gratuitement. Vous pouvez les utiliser à des fins commerciales ou non commerciales. Il n'est pas nécessaire de demander la permission au photographe ou à Unsplash, ni de mentionner des crédits, même si cela est le bienvenu », indique la plateforme. Tout est donc librement utilisable et exploitable.De nombreuses institutions du monde entier ont décidé de participer à la constitution de la base d'images et de documents, dont Europeana, la bibliothèque numérique européenne, la New York Public Library, la Bibliothèque du Congrès, la British Library, la Bibliothèque nationale d'Autriche ou encore la Boston Public Library.