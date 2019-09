Urgence climatique : les artistes et acteurs cuturels se mobilisent

(Photo d'illustration : Philippe Leroyer, CC BY-NC-ND 2.0) (Photo d'illustration : Philippe Leroyer, CC BY-NC-ND 2.0)

Les milieux artistiques s’emparent de la crise climatique

Rédigée par trois artistes romands, l’auteur Pierre-Louis Chantre, le scénariste Camille Rebetez et le dessinateur Tom Tirabosco, cette charte invite les artistes et les acteurs du milieu culturel à prendre des mesures « indispensables » pour réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement et le climat.Il s’agit également de sensibiliser le public : « Tout un chacun, sur tous les continents et sans exception, sera concerné : tous les individus, tous et toutes les responsables politiques, toutes les entreprises, toutes les associations » peut-on lire dans la Charte des artistes, acteurs et actrices culturel·le·s pour le climat. Les signataires s’engagent à « réduire les gaz à effet de serre jusqu’aux niveaux acceptables, et au moins ralentir un réchauffement des températures globales aux conséquences incontrôlables ».Pour cela, la Charte des artistes, acteurs et actrices culturel·le·s pour le climat avance diverses résolutions comme réduire au maximum les déplacements par voie aérienne privilégiant ainsi les transports terrestres et ferroviaires.Les signataires s’engagent aussi à utiliser des matériaux locaux ou recyclés et à changer leurs habitudes alimentaires comme réduire leur consommation de viande. « Ils et elles s’engagent ainsi, parallèlement à leurs activités professionnelles, à inventer des façons de vivre nouvelles, en cohérence avec les exigences de la situation présente. »