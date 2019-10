Valérie Mréjen ouvre le blanc dans les archives de l'IMEC

< >

Valérie Mréjen a passé la collection de l'IMEC au peigne fin. Délaissant les grands manuscrits, elle s'est emparée des archives minuscules, objets « sans qualités » : photographies hasardeuses, cartes postales oubliées, listes disparates, notes gribouillées...Dans ces images, Valérie Mréjen a créé une réserve, un retrait dans l'image, un « blanc » qui dès lors appelle un nouveau récit. En intervenant dans la matière même des documents pour composer de nouveaux objets (zoom, recadrage, mise en série...) l'artiste fait surgir des archives toutes les histoires possibles et révèle l'une des vérités de la recherche : il s'agit toujours d'une extraction, d'un choix qui ouvre la voie à la réinvention et à la fiction.Avec ce projet, aussi plastique que littéraire, l'artiste nous montre que rien ne disparaît ni ne s'épuise jamais, et que les archives sont toujours sensibles à la vivacité d'une relecture.« L’exposition s’appelle Soustraction à cause du choix effectué parmi ces archives, du geste qui consiste à soustraire quelques pièces de leur fonds d’origine pour un temps limité. Archives elles-mêmes soustraites à nos regards puisque conservées dans ces chemises, pochettes, boîtes, rayonnages, armoires dans les sous-sols à basse température. C’est également soustraire que recadrer, choisir un morceau de l’image, une seule photo parmi tout un album, un visage ou plusieurs dans les rangs d’une classe alignée », explique Valérie Mréjen.SoustractionUne exposition de Valérie MréjenAbbaye d’ArdenneDu 18 octobre 2019 au 16 février 2020Du mercredi au dimanche | de 14h à 18hFermé du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020