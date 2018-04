Vendre des livres d’occasion pour sauver le patrimoine de la commune

Les retraités de la commune de Féron, dans le département du Nord, se sont associés pour rénover leur église fortifiée, classée monument historique. Grâce à la vente de livres d’occasion, ils ont pu récolter 170.000 € pour entretenir la cloche qui sonne toutes les demi-heures, acheter une horloge neuve ou encore restaurer les vitraux.

Domaine Public





L’église fortifiée Saint-Martin de Féron – commune de près de 600 habitants – date de 1614. Classée monument historique depuis le 10 février 1948, elle est le symbole de l’époque où elle fut construite, pour protéger ses habitants aux frontières du Royaume de France.

Des siècles plus tard, le bâtiment est protégé et préservé par l’association Patrimoine Église Chapelle en Féronais (qui existe depuis 1996). Celle-ci organise, deux fois par an, une gigantesque vente de livres d’occasion. Ces derniers mois, elle a récolté plus de 15.000 livres.

Les retraités bénévoles vendent les ouvrages – aux thèmes divers et variés : livres jeunesse, livres de poche, romans historiques, religieux, bande dessinées, musique, sport, médecine, cuisine... – entre un et deux euros et jusqu’à cinq euros pour les livres de collection.



Les livres sont donnés par des particuliers, mais aussi par des médiathèques et bibliothèques. Une méthode de financement originale, qui devrait en inspirer plus d’un.





Via France 3 Télévisions