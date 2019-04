Vendredir, ou la manifestation pacifique : un verbe pour l'Académie française

Fethi Hamlati, CC BY SA 4.0

La population algérienne a ajouté un nouveau verbe à la langue française : #Vendredir : Définition = Sortir dans la rue chaque vendredi et dire son refus du régime corrompu, médiocre et corrupteur — Mohamed Sifaoui (@Sifaoui) April 12, 2019

Reconnaître l'existence du verber Vendredir





Ils vendrediront les braves pour la souveraine

Dans la joie, sans violence, ni rancœur, ni haine

Délivrer le belle Algérie de toute main malsaine.

Malgré le remplacement par interim du président Bouteflika, et la présence désormais d’Abdelkader Bensalah à la tête du pays, les manifestations algériennes se poursuivent. Car l’enjeu est avant tout sociétal : les jeunes de moins de 25 ans représentent 45 % de la population du pays. Et ces derniers aspirent à une vie plus occidentale : un emploi, une existence sereine, et pouvoir profiter des richesses de l’Algérie.Or, ces semaines de manifestations tranquilles — on affirme que pas même une bouteille n’a été brisée — se sont accompagnées d’un mot, pour désigner ces regroupements : vendredir. Un verbe qui désigne tout à la fois la descente dans les rues, initiée chaque vendredi depuis deux mois, mais introduit également une notion de calme, de non-violence.On apprend toutefois par l’AFP que des heurts entre policiers et manifestants sont intervenus ce 12 avril, rompant quelque peu avec l’image de réunion paisible alors en cours.Et voici que le terme « vendredir » fait son apparition, sur la toile, sur les réseaux sociaux, jusqu’à être repris dans quelques médias. Récemment, sur RMC, le verbe était officialisé et détaillé à l’antenne.Le tout derrière des revendications politiques que certains ne manquent pas de rappeler avec humour...À l’initiative de la Journée du manuscrit, dont ActuaLitté est partenaire, est ainsi proposé à l’Académie française d’intégrer le terme dans son dictionnaire. Le Hirak — mot arabe pour désigner un mouvement, politique ou social — qui se déroule en Algérie, a fait naître un vocable, et ce dernier mérite d’exister, pour reconnaître la démarche des Algériens.Dans un projet mis en ligne , établissant également la conjugaison au présent de l’indicatif du verbe, les Immortels sont interpellés, pour reconnaître officiellement l’existence de ce nouveau terme, de même que la réalité qu’il désigne.La poétesse Keltoum Deffous, primée lors de la sixième édition de la Journée du manuscrit, s’est déjà emparée du terme, dans un texte proposé sur la page de la pétition.Selon les chiffres de l’Organisation internationale de la francophonie, on compterait 13,8 millions de locuteurs en Algérie, sur une population de 42 millions d’habitants. Près de 500 personnes ont déjà signé pour la reconnaissance du verbe.