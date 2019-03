Victor Hugo à un ancien esclavagiste : “La Fraternité n’est ni blanche ni noire”

Victor Hugo par Étienne Carjat, 1876

La lettre, écrite le 23 juillet 1868 sur deux pages de papier bleu, commence par un remerciement de Hugo à l'attention de son correspondant, pour sa confiance. « Oubliez que vous avez été les maîtres ; souvenez-vous seulement que vous êtes des hommes. Ouvrez fraternellement les bras à vos anciens esclaves », indique Hugo à cet ancien esclavagiste.« La Fraternité n’est ni blanche ni noire. Elle est la Fraternité. Vous êtes un noble au bon cœur et vous me comprendrez », poursuit encore Victor Hugo.Engagé dans de nombreuses luttes, Victor Hugo fut un des partisans de l'abolition de l'esclavage, en France, mais aussi d'une égalité entre ce que l'on désignait encore comme « les races » au XIXe siècle. « République blanche et république noire sont sœurs, de même que l’homme noir et l’homme blanc sont frères », affirmait déjà Hugo en 1859. Pour lui, tous les hommes étant des créations de Dieu, la fraternité était de mise.Cette lettre et de nombreuses autres, ainsi que des photographies ou des dessins, seront exposés et proposés à la vente lors du Salon du Livre rare et de l'Objet d'art, du 12 au 14 avril au Grand Palais, par la librairie Autographes des Siècles.Cette lettre de Victor Hugo est estimée à 4500 €.Le catalogue complet de la librairie est disponible ci-dessous.