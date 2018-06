Victor Hugo : conférence internationale à Guernesey du 22 au 24 juin

L’association Victor Hugo à Guernesey organise un week-end de conférence à Guernesey, afin de rencontrer et écouter des experts mondiaux sur l’œuvre de Victor Hugo, à St Peter Port, où il vécut 15 années productives. Conférences illustrées, expositions, et visites sur les traces du grand poète sont à l’affiche.









L’histoire de Victor Hugo

Précisions sur The Intervention

Programme de la Conférence Internationale

C’est aussi l’occasion de vivre la Première Mondiale en langue anglaise de la comédie écrite par Hugo à Guernesey en 1866, The Intervention.Proscrit par Napoléon III, d’abord réfugié en Belgique, puis expulsé de Jersey, Victor Hugo débarque à Guernesey à la fin d’octobre 1855. Il y passe quinze ans d’exil, avant de regagner Paris en 1870, après la chute du Second Empire. Le 16 mai 1856, quelques mois après son arrivée à Guernesey et grâce aux succès des Contemplations, Victor Hugo achète Hauteville House, à St Peter Port.Sa femme Adèle, leurs trois enfants et Juliette Drouet, sa maîtresse qu’il avait installée dans une maison avoisinant la sienne, subissent mal l’ennui de l’exil. Mais Victor Hugo a trouvé le cadre idéal pour écrire et se prend de passion pour l’île.C’est à Guernesey qu’il termine et écrit quelques-uns de ses chefs-d’œuvre : Les Misérables, La Légendes des siècles, Les Travailleurs de la Mer (dont l’action se situe sur l’île), William Shakespeare, Les Chansons des rues et des bois, L’Homme qui rit.Conservée dans son intégralité, Hauteville House témoigne de la foisonnante créativité de l’artiste par l’étonnante richesse de sa décoration. Aujourd’hui, Hauteville House est fermée jusqu’en 2019, pour raison de travaux.La pièce The Intervention est une comédie en un acte, qui renferme une conscience sociale. En effet, elle est écrite comme un spectacle de variété, un style théâtral très populaire dans les années 1860 en France, avec comme thèmes l'amour et la pauvreté, deux thèmes intemporels et complexes. Cette comédie a été écrite à Guernesey en 1866, mais n’a pas été publiée avant sa mort.Le vendredi 22, l’association invite les visiteurs à suivre les traces de Hugo à Guernesey et à St Peter Port. Une exposition sur Hauteville house et la famille de Victor Hugo et une autre sur la vision de Hugo de l’exil seront également proposées. Pour clore la journée, un Grand dîner de conférence aura lieu, avec la présentation de Gérard Pouchain, spécialiste de l’exil de Victor Hugo.Le samedi 23, 5 présentations seront effectuées par Dr. Gregory Stevens Cox MBE, suivies par le lancement du livre VH’s St Peter Port. Par la suite, se succéderont la Première mondiale de The Intervention et les chansons provenant du film Les Misérables.Pour finir, le dimanche 24 juin, 2 présentations seront à nouveau effectuées. Ensuite, Gérard Audinet parlera de la restauration de Hauteville House et, une session de question-réponse avec tous les orateurs aura lieu, en début d’après-midi.