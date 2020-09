Ville où mourut le poète, Ravenne se prépare à une année 2021 dantesque

De Ravenne à Florence, des initiatives dans toute la péninsule

Célébrer le symbole de l’identité italienne

Un défi à relever sous le signe de l’unité nationale

crédit photo : visage de Dante - Diego Robayo, CC BY SA 2.0

Les célébrations s’ouvrent officiellement ce samedi 5 septembre à 20 h 30 à Ravenne, en présence du chef de l’État Sergio Mattarella. La cérémonie commencera par la réouverture, après sa restauration, de la tombe du poète et du Quadrarco di Braccioforte voisin, suivie par un dense programme culturel (des concerts et des lectures du Paradis par le fameux acteur Elio Germano), le tout diffusé en direct ici Ce sera le début d’une myriade d’événements qui caractériseront l’ensemble de la saison touristique 2020-2021 et qui se concentreront autour de Florence, la ville natale du poète, et Ravenne, où sont encore conservés ses os et qui abrite le nouveau musée dantesque et la Casa di Dante. Au musée San Domenico de Forlì, à mi-chemin entre Florence et Ravenne, se tiendra du 12 mars au 4 juillet 2021 la grande exposition Dante, La visione dell'arte.Parmi les nombreuses initiatives qui suivront figurent Le Dantedì, journée dédiée au poète , le 25 mars, et plusieurs conférences, dont certaines d’envergure internationale, organisées à Bâle, Lucques, Turin et Sarzana. Les événements se tiendront sous forme numérique, pour faire face aux contraintes sanitaires.La connexion de ces villes sera un enjeu fondamental pour la capacité des institutions culturelles du pays à se mettre en réseau et à expérimenter ce modèle de tourisme de proximité visant à valoriser tout le territoire. Car, en effet, Dante Alighieri est un patrimoine commun d’identité nationale. Ce dont témoigne le nombre de propositions de célébration parvenues en décembre dernier au Comité national mis en place par le MiBACT (le ministère du Patrimoine culturel) et présidé par Carlo Ossola : plus de 322 — dont 12 de la part d’institutions étrangères.Par ailleurs, le directeur des Galeries des Offices Eike Schmidt, en confirmant l’engagement de la ville de Florence, a mis à son tour l’accent sur la résonance nationale de cet événement : « Pour célébrer Dante Alighieri à l’occasion du sept-centième anniversaire de sa mort, nous organiserons une série d’activités (…) que nous annoncerons tous les mois. Mais il y aura aussi des initiatives sur le territoire, car Dante appartient à tous les Italiens et est une force motrice de l’Italie dans le monde : c’est la raison structurelle de le célébrer tous ensemble et non chacun pour soi. »Le regard est d’ores et déjà projeté vers 2021, date à laquelle on espère que l’ensemble du secteur culturel et touristique italien pourra rebondir. L’anno dantesco sera dans cette optique un événement incontournable.Même si les initiatives devront être adaptées en fonction de l’impact du Covid-19 et des mesures sanitaires, cela pourrait être l’occasion d’une renaissance de la culture italienne, appelée à l’épreuve de l’unité en mémoire de Dante Alighieri, le père fondateur de la langue italienne.