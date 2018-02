Violente charge de Kamel Daoud contre Erdogan, de passage en Algérie

Lors de sa visite à Alger, le président turc a été accueilli par une lettre ouverte de l’écrivain lauréat du Goncourt du premier roman pour Meursault, contre-enquête et journaliste algérien Kamel Daoud. La missive, relayée par le Huffington Post, exprimait sans langue de bois toute l’animosité de ce dernier envers le représentant du pouvoir turc.

Malgré le désir exprimé par Erdogan de « donner un nouvel essor aux relations économiques » entre la Turquie et l’Algérie, au vu des récents évènements faisant reculer la liberté d'expression, il n’était clairement pas le bienvenu.

Dès les premières phrases de sa lettre ouverte, Kamel Daoud fait bien comprendre qu’il n’est pas prêt à l’accueillir pour ses deux jours de présence sur le sol algérien : « Au nom de ceux que vous avez tués, emprisonnés, torturés, Erdogan, vous n'êtes pas le bienvenu ! Non Erdogan vous n’êtes pas le bienvenu en Algérie. »

Rappelons que la mosquée Ketchaoua d’Alger a pu être entièrement restaurée grâce à des fonds turcs. L'auteur ne cache pas sa méfiance envers ce mouvement turc et est connu pour sa position vis-à-vis de l'islamisme. Il accuse d’ailleurs Erdogan de soutenir la montée de l’Islam en Turquie et affirme que l’Algérie ne se laissera plus faire : « Cela se fait en douceur aujourd’hui, en soutenant des partis islamistes chez nous, en offrant des cadeaux par le biais de vos entreprises, en noyautant le tissu associatif, en contrôlant des mosquées. »

En plus de s’appuyer sur la longue histoire de son pays vis-à-vis de la colonisation ottomane, il répète que l’Algérie « a déjà payé son tribut de sang et de larmes à ceux qui voulaient nous imposer leur califat ».