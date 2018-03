Visite le patrimoine de ta bibliothèque sur Youtube avec Le Mock

Découvrir en vidéo les fonds patrimoniaux des bibliothèques de Lyon et de sa région : c'est la perspective de Lectura Plus, portail régional du patrimoine écrit et graphique en partenariant avec la chaîne youtube Le Mock, pour la deuxième saison des « Booktubes du patrimoine ».







Deux amis – qui se sont rencontrés en classe préparatoire –, Pierrot et Redek, créent en 2015 la chaîne Youtube Le Mock. Ils y décryptent les classiques de la littérature dans des vidéos didactiques et humoristiques.

La première saison des « Booktubes du patrimoine » avait suivi, en 2017, les aventures de Pasto et du bibliothécaire Godot à travers les enquêtes, les histoires surprenantes et parfois farfelues du collectif des Renards Hâtifs de Montpellier, parti à la découverte des fonds précieux, insolites ou rares des bibliothèques municipales d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence.

Pour cette année, la première vidéo est publiée ce jeudi 15 mars. Les nouveaux épisodes seront publiés tous les 2e jeudis du mois. Dans ce premier épisode, Pierrot et Redek nous parlent des super-héros français redécouverts lors de l'exposition Vlan ! 77 ans de bandes dessinées à Lyon et en région, qui s'est tenue du 16 mai au 4 novembre 2017 à la Bibliothèque municipale de Lyon.

En avril, Le Mock s’intéressera à la Bibliothèque municipale de Grenoble, sur les traces de Napoléon et de Champollion.

Le Booktube est un terme qui provient de l'anglais, concentration des termes « book » (livre) et « Youtube » (plateforme de vidéos en ligne). Il désigne une vidéo dont le sujet est dédié à la présentation de livres ou à la critique littéraire.

Lectura Plus est un projet collaboratif des villes et agglomérations d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence, avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

C’est un portail à destination de tous les publics, internautes curieux, chercheurs, généalogistes, amateurs de patrimoine écrit, lecteurs en bibliothèques… mais également à destination des professionnels des bibliothèques et de la documentation, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Lectura Plus a pour projet de revisiter les collections régionales avec un regard nouveau.



