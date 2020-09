Voilà 150 ans, Isidore Ducasse emportait le Comte de Lautréamont dans la tombe

• le droit de participer au banquet annuel de l’association et de prendre part aux votes de l’assemblée générale.

• l’accès par mail à un bulletin d’information dont la parution varie selon l’actualité, afin de recevoir en exclusivité et avant leur publication officielle, les dernières avancées de la recherche

et occasionnellement, de manière non régulière, un tirage limité imprimé exclusivement réservé aux adhérents, indépendant des Cahiers Lautréamont.

• l’association étant reconnue d’intérêt général, l’adhésion donne également droit à une réduction d’impôt sur simple demande d’un rescrit fiscal au moment de l’adhésion

Un rendez-vous complexe, crise sanitaire oblige, qui contraint l’Association des Amis Passés Présents et Futurs d’Isidore Ducasse à solliciter l’aide du public. « Afin de pouvoir nous assurer de sa bonne organisation dans un contexte particulièrement troublé, nous avons besoin de votre soutien financier », indique l’AAPPFID.Une adhésion qui ne coûtera que 25 €, tout en offrant différents avantages — comme celui de garantir la bonne tenue de « ce beau projet ». L’événement ne se tiendra vraisemblablement qu’avec un nombre de visiteurs limité, et les membres de l’association seront ainsi prioritaires.Être membre de l’AAPPFID donne :Notons que la rentrée littéraire s’opère aussi sous les auspices de Lautréamont, avec la sortie du livre chez Alma de Camille Brunel, Les Métamorphoses . Un second roman que l’association accueille comme une continuité de « la réflexion entreprise par Les chants de Maldoror, d’autant plus lorsqu’il met l’accent sur l’animal en chaque être ».Son projet de renouveler le bestiaire de Lautréamont, déjà envisagé dans l’essai de 2011, Vie imaginaire de Lautréamont, trouve manifestement ici un écho tout particulier…