Voyagez sans bouger : 90 000 cartes et mappemondes numérisées en accès libre

La plus ancienne carte du monde - 1587 La plus ancienne carte du monde - 1587





C’est à la Bibliothèque de l’Université de Stanford, au David Rumsey Map Centre, que la collection, composée de 150.000 cartes, atlas, globes et cartes de poches, est hébergée. En 2016, année à laquelle David Rumsey avait fait don de cette collection, plusieurs événements avaient été organisés pour célébrer l’ouverture officielle du David Rumsey Map Centre.« Les cartes de David Rumsey, combinées aux collections de cartes déjà existantes à Stanford, ont créé l’une des premières collections cartographiques de l’histoire américaine aux États-Unis », a déclaré Julie Sweetkind-Singer, responsable de la bibliothèque.Mais pour ceux qui ne seraient pas étudiants, enseignants, ni membres du personnel de Stanford et qui aimeraient accéder aux vastes richesses de la collection de Rumsey, elle a été numérisée La collection est en réalité en cours de numérisation depuis 1996, mais cette collaboration avec l’Université de Stanford a accéléré le processus. En 2016, 67.000 archives étaient en ligne. Aujourd’hui on en compte plus de 90.000.La numérisation de ces cartes sont une aubaine pour les chercheurs notamment grâce au géoréférencement, mais aussi aux informations pointues sur la publication des documents et la fonction d’agrandir l’image pour examiner les plus infimes détails. Les archives peuvent aussi être téléchargées, et ce, en haute résolution (jusqu’à 12.288 pixels).Pour les moins professionnels, la collection regorge de belles images liées à la géographie comme la vue aérienne de New York des années 1900 ou encore la page de couverture d’Atlas Novus sive Tabulae Geographicae de Matthaeus Seutter datant de 1730.David Rumsey est un collectionneur de cartes américain depuis 1980 et fondateur de la collection de cartes David Rumsey. Il est également président de Cartography Associates.Via Open Culture