Wikipédia : depuis 2001, deux millions d'articles disponibles en français

Depuis 2001, l’encyclopédie en ligne a bien grandi. Elle annonce que 2 millions d’articles sont désormais proposés en langue française. À travers 1000 portails thématiques, le bénévolat des contributeurs a payé : près de 300 à 400 nouveaux articles sont chaque jour créés.





Tout internaute le sait, Wikipédia c’est la première source d’informations sur le net, avec une multitude de sujets qui ne se limitent pas au cadre académique. On trouve des entrées sur les jeux vidéo, les fromages ou des personnalités du sport côtoient ainsi des notices consacrées à des artistes, à la chimie, à l’histoire, à la chimie, ou a la zoologie.

Cet accroissement du contenu est le fruit du travail bénévole d’environ 19 000 contributeurs enregistrés actifs chaque mois et de dizaines de milliers d’anonymes (c’est-à-dire ne disposant pas d’un compte utilisateur). Surnommés Wikipédiens et Wikipédiennes, ces rédacteurs sont issus de toutes les tranches d’âge (actifs, mais aussi lycéens et retraités) et viennent de la francophonie dans son ensemble : Belgique, Côte d’Ivoire, France, Québec, Suisse, Tunisie, etc.

Le projet d’encyclopédie, géré par ses rédacteurs bénévoles, est cadré par cinq principes fondateurs : pertinence encyclopédique ; impartialité du contenu (ou neutralité de point de vue) et interdiction des analyses personnelles ; contenu librement réutilisable (sous réserve de citer la licence, la source et les auteurs) ; savoir-vivre et cordialité entre participants ; souplesse des règles, prise de décision par consensus (il n’y a pas d’autorité qui tranche les désaccords éditoriaux).

Les ajouts effectués sur Wikipédia doivent être étayés par des sources reconnues et publiquement accessibles (c’est le principe de vérifiabilité, permettant de lutter contre les fausses informations). Cependant, les informations présentées sont à considérer par les lecteurs avec esprit critique : des erreurs existent et sont corrigées par les lecteurs et les participants.



Parfois hélas, du fait de sa notoriété, l’encyclopédie est sujette à des dégradations volontaires ou des manipulations, contre lesquelles luttent quotidiennement les contributeurs. Il y existe d’ailleurs de nombreuses manières de participer à Wikipédia.

A l’occasion de la publication du 2 millionième article de Wikipédia, l’association Wikimédia France a recueilli le témoignage des wikipédiens qui nous dévoilent leur manière de contribuer à la plus grande encyclopédie du monde.



