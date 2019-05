​​​​​​​Wikipédia proteste contre sa censure en Turquie

La saisie de la Cour fait suite à deux ans de lutte pour contrer le bannissement imposé par les autorités turques. Selon le communiqué de Wikimedia Foundation, l'organisation en charge de la plateforme, ils ont déjà mené différentes tentatives «par le biais d'actions judiciaires devant les tribunaux turcs, de conversations de bonne foi avec les autorités turques et de campagnes de sensibilisation». Mais rien ne semble évoluer.La plateforme est souvent soumise à des controverses dans certains pays, notamment en Chine et en Russie Aujourd'hui, l'organisation se tourne vers la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour remédier à cette situation. En effet elle précise «nous soutenons que l'interdiction générale de Wikipédia viole les libertés fondamentales, y compris le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention européenne»La possibilité de mettre la connaissance à la portée de tous est l'objectif principal que s'est fixée l'organisation. Wikipédia est alimenté chaque jour par des milliers de bénévoles dans le monde, et participe grandement à la diffusion du savoir. Le communiqué indique qu'il y a «plus de 300 000 articles sur le Wikipédia turc, écrits par des volontaires turcophones pour des personnes turcophones.»La Fondation Wikimedia s'engage à défendre le libre accès au savoir et la liberté d'expression en tant que droits humains fondamentaux.Affaire à suivre.