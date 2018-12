Yves Saint Laurent devait illustrer un livre pour les enfants

Dessins d'Yves Saint Laurent pour Le Diable à Paris

Encre, lavis d'encre, fusain et rehauts de gouache sur papier 49 x 64 cm - 19.29 x 25.19 in.

Planche estimée entre 800 et 1200 €

Dans une grande vente consacrée à l'art impressionniste, l'art moderne et l'art contemporain, la maison Cornette de Saint Cyr proposera une quarantaine de lots tirés de la collection personnelle de l'éditeur Jacques Damase. Né en 1930 et disparu en 2014, Jacques Damase fut l'un des plus jeunes éditeurs de l'histoire, rappelle la maison de vente aux enchères dans son catalogue.« En tout état de cause, je serais incapable de faire un livre sans amour, et de plus, un texte doit toujours être accompagné, pour moi, soit d’images, soit de belles lettrines. Mais le comble du bonheur, c’est lorsque je crée en étroite collaboration avec un artiste » affirmait Damase dans un entretien avec Jean-Louis de Rambures.Dans le bouillonnement artistique de Montparnasse, au cours des années 1950, Damase rencontre Cocteau, Ernst, Miro, Atlan, Soulages, Hartung, et d'autres artistes et intellectuels de l'époque. Par l’entremise du styliste Roger Vivier, il rencontre finalement Yves Saint Laurent au début des années 1960. Une rencontre qui débouchera sur la commande d'une centaine de dessins pour illustrer un livre pour enfants, Un Diable à Paris, parfois titré Le Diable à Paris.La maison propose donc à la vente ces œuvres inédites de Saint Laurent, réalisées sur papier avec encre, lavis, fusain et pastel sec. Dans ce livre qui ne fut jamais édité, les textes étaient signés par Jacques Damase lui-même, qui signait « Jacques Damase Tisné ». Les dessins de Saint Laurent, forcément, donnent la part belle aux costumes et décors...La vente se déroulera le mercredi 19 Décembre 2018 à 14h30. Le catalogue est disponible à cette adresse.