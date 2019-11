À Caen, le centre de formation Profiile veut ouvrir le champ des libraires

Jean-François Grünenwald, directeur de Profiile

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Innover en matière de formation

Une offre de formation repensée

Chaque serrure demande plusieurs essais à Jean-François Grünenwald, sans jamais entamer l'excitation du directeur de Profiile, ravi de faire visiter le nouveau « plateau » qui accueille le centre de formation. « Les précédents locaux étaient devenus trop petits », sourit-il, « nos capacités d'accueil resteront modestes, mais nous pourrons recevoir une soixantaine de stagiaires environ ».Quand l'on ne verrait qu'une succession de grandes pièces un peu vides, le besoin d'un bon coup de peinture, Grünenwald perçoit déjà une librairie café au rez-de-chaussée, ouverte au public, pour permettre aux étudiants de tester leurs idées et leurs acquis directement, ou encore un hall d'accueil capable d'accueillir, tous les trois mois, une sorte de festival avec stand, animations, débats, venues d'auteurs et d'éditeurs...Organisme engagé dans l'acquisition du brevet professionnel et du CAP depuis des années, Profiile inaugure une nouvelle offre en même temps que des locaux : de la formation professionnelle pourra être proposée, avec des professionnels mobilisés en fonction des besoins. « Sur certaines choses, nous pourrons proposer des formations modulaires d'une journée, en nous appuyant sur les compétences de la Chambre des métiers pour certains modules, comme la petite restauration ou les métiers de bouche », décrit le directeur de Profiile en ouvrant une salle occupée de paillasses, d'éviers et de fours.Ces formations complémentaires aux professionnels de la librairie sont indispensables pour développer tant son activité que sa clientèle, selon Grünenwald : « Prenons la clientèle amatrice de BD : il est possible d'aller chercher d'autres clients, qui aiment le vin, par exemple, en faisant une animation autour de la BD et du vin. Et cela peut se décliner. Il suffit de partir des mobiles de lecture, qu'ils soient culturels, sportifs, culinaires... En somme, appréhender la librairie et son territoire, répondre à l'activité du territoire par une offre. On compte 25.000 licenciés en sport sur Caen la mer, il y a peut-être quelque chose à faire pour y trouver des clients ! »Situés au nord de Caen, à deux pas de la Chambre des métiers, dans un bassin de centres de formation, les locaux permettront à Profiile d'étoffer son offre de formation. Outre le brevet professionnel, la formation continue et le CAP presse, librairie et papeterie, le centre ouvrira un manager d'unité marchande colorisé papeterie ou librairie en septembre 2020, ainsi qu'une option librairie café, avec un parcours sur 10 mois.En 2021, viendront un diplôme niveau Brevet de Technicien Supérieur (BTS) sur la papeterie presse ainsi qu'une préqualification : « Nous serons un lieu de certifications », souligne le directeur du centre.Pour assurer les formations, Profiile s'appuiera sur BookConseil, le Cifap, Diffuzia, société spécialisée dans la gestion des relations clients, le cabinet d'experts-comptables Ellipse, ArcAlliance ou encore ORB, outil de recherche bibliographique.« L'objectif est de faire entrer les fournisseurs dans le cycle de formation », explique Jean-François Grünenwald, qui souhaiterait également accueillir l'association des libraires indépendants de Normandie et les éditeurs normands, à travers un comptoir dédié, au sein du plateau Profiile. La maison d'édition møtus, récemment rachetée par Pierre Lenganey , devrait aussi rejoindre le plateau, pour participer aux animations sur la littérature jeunesse : « Nous sommes ouverts à l'accueil des métiers du livre. »Face à l'hégémonique INFL, l'Institut National de Formation de la Librairie, situé à Montreuil, Profiile fait valoir un certain sens de l'expérimentation et de mise en pratique des enseignements, sur place : « La matrice a été travaillée à deux mains avec l'INFL, ensuite, on suit le référentiel et on se laisse 20 % de liberté », indique Grünenwald, qui aime placer les apprenants en situation réelle, à la tête d'un événement organisé de A à Z ou au sein d'un festival littéraire comme Les Boréales, à Caen.