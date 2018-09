Éditeur en Bretagne, ce métier singulier entre passion et détermination

Édité ? Autant de facettes à lire dans la racine latine du verbe edo, edere : celui qui fait sortir le souffle, met au jour ou met au monde, expose, divulgue, produit, livre un combat, publie, comme l'explique le dictionnaire latin Gaffiot... En Bretagne, comment se conjugue ce métier singulier à multiples terminaisons ? Entre passion, toujours, désillusion, parfois, mais détermination surtout...









« Ce qui est frappant en Bretagne, c’est une identité très présente portée par ses langues et un terroir mué par une véritable envie de culture qui va du fest-noz aux soirées-lecture. C’est un fourmillement intrinsèque, entretenu par un large tissu associatif qui est l’ADN du pays, un riche terreau dans une région qui recense le plus grand nombre de bacheliers de l’Hexagone... », constate Patrick Gambache, conseil et formateur sur le livre, accompagnateur d’auteurs et de photographes.



« Une identité culturelle tellement forte, avec une telle richesse à mettre en valeur, que c’est positif pour l’édition », s’enthousiasme Élodie Penot, des éditions Cristel.

Une centaine de maisons d’édition en Bretagne

Dans ce foisonnement culturel, combien d’éditeurs exercent en Bretagne ? La Région fait état de 255 maisons d’édition, Produit en Bretagne de 1917 et l’Insee de 1468. Livre et lecture en Bretagne s’appuie sur les critères de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et recense 90 maisons d’éditions ou structures éditoriales, hors éditeurs de bibliophilie contemporaine.



À titre comparatif, la région PACA avec près de 5 millions d’habitants, compte 228 marques éditoriales. D’après le Syndicat national de l’édition, 4000 éditeurs dans l’Hexagone font de l’édition leur activité principale sur les 9000 recensés depuis la base Électre.









Et leur rayonnement ? Ivan Apostolo des éditions Presque Lune confie : « Notre projet de maison d’édition est né dans le Verdon, pays du livre où vivent un grand nombre de petits éditeurs. À notre arrivée en Bretagne, on s’attendait à découvrir un peu plus de maisons d’édition rayonnant sur le plan national et travaillant notamment avec des auteurs étrangers. Peut-être parce que la région Bretagne est réputée pour dénicher des pépites musicales tournées vers l’international. »









Et de remarquer : « C’est peut-être pour cette raison que la Région apporte un vrai soutien au programme annuel des éditeurs de Bretagne. Sans cette aide, nous n’aurions pas pu mener à bien le nôtre ». L’éditeur souhaiterait que la circulation des auteurs étrangers soit encouragée comme celle des auteurs bretons, via les résidences par exemple.



“Du patrimoine à l’édition universitaire, en passant par le polar”



Dans l’écosystème éditorial breton, trois maisons d’édition se distinguent par leur taille et leur rayonnement. Les éditions Ouest-France, « éditeur des régions » bénéficie d’un outil de diffusion maison, Cap Diffusion. L’éditeur Coop Breizh, « label de Bretagne », est lui aussi diffuseur.



Les Presses Universitaires de Rennes13 sont en volume et en réputation le premier éditeur universitaire français et les Presses de l’EHESP, École des Hautes Études en Santé Publique, publient au service des professionnels et des étudiants en sciences sociales et santé publique depuis plus de trente ans.

Pour rappel, Livre et lecture en Bretagne a publié en juin 2018 un nouvel outil, le Guide des éditeurs de Bretagne, recensant les maisons d’édition répertoriées d’après les critères FILL. Chaque maison d’édition y est présentée : ligne éditoriale, publications, diffusion/distribution, coordonnées... Il est accessible à cette adresse.





Christine Barbedet



en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne