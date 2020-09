“ Culture gratuite à portée de main ” : réponse des bibliothécaires à Stéphane Bern

Il faut imaginer Sisyphe heureux, mais les bibliothécaires contrariés. Leur association professionnelle vient de sortir une lettre ouverte adressée à Stephane Bern, le Monsieur Patrimoine. Cette réponse suit l’intervention de l’animateur et organisateur du Loto du Patrimoine, qui dans ses propos semblait opposer rénovation « d’églises qui tombent en ruine » et ouverture d’une « médiathèque où il n’y a personne ».



Cher Stéphane Bern,



Ce 15 septembre, dans l’émission « C à vous », en évoquant la sauvegarde du Patrimoine, vous avez laissé échapper une petite phrase qui, si elle est visiblement passée inaperçue pour les journalistes qui vous entouraient, a fait bondir les bibliothécaires (et de nombreux usagers aussi on l’espère).



Certainement emporté par votre enthousiasme et votre fougue à défendre des bâtiments, vous avez eu cette remarque : « Ça me déchire le cœur de voir dans certains villages ruraux des églises qui tombent en ruine. Alors qu’est-ce qu’on va faire ? On va faire une médiathèque où il n’y a personne ».



Peut-être est-il bon de vous rappeler quelques éléments, puisque, de toute évidence, cela doit faire bien longtemps que vous n’avez pas mis les pieds dans une médiathèque pour avoir en tête ce genre de comparaison :



• Il y a 16.500 bibliothèques et médiathèques en France,

• 89 % des Français ont un lieu de lecture dans leur collectivité, et nous soutenons l’importance de ce maillage territorial qui fait des bibliothèques le premier réseau culturel de proximité des Français

• 76 % des Français estiment que les bibliothèques sont utiles à tous, de la petite enfance aux seniors, ce sont des structures qui proposent des services à tous les âges de la vie

• ¼ Des Français utilisent régulièrement un équipement de lecture publique et 40 % des Français de plus de 15 ans se sont rendus en bibliothèque en un an.

(Source : enquête ministère de la Culture 2017)

Nous vous invitons également à découvrir le livre « Voyage au pays des bibliothèques » écrit par votre collègue Erik Orsenna dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Ministère de la Culture. Vous y découvrirez certainement la richesse des actions proposées par les médiathèques, mais également le rôle indispensable qu’elles jouent pour bon nombre de citoyens.



Les médiathèques ont des missions d’information, de formation, de loisirs et de développement culturel. Au-delà de leurs collections, elles proposent des outils numériques, des espaces de rencontre, des animations (ateliers d’initiation, spectacles, expositions…), accueillent des scolaires, etc. Bien loin du portrait que vous en dressez de lieux vides et isolés qui attendent péniblement leurs visiteurs.



Quant aux villages que vous évoquez, ils sont souvent dotés d’un point lecture, d’une petite bibliothèque ou d’une médiathèque connectée à un réseau départemental, voire intercommunal, qui facilite l’accès de tous aux mêmes services.



Enfin, parce qu’une grande partie de la profession œuvre également en faveur de la conservation (et pas seulement à la BnF, la bibliothèque où l’on peut faire du roller), de nombreuses bibliothèques participent également à la valorisation et à la sauvegarde du patrimoine écrit qui semble difficilement dissociable de la cause que vous défendez et de la mission qui vous est confiée.



Il ne nous serait jamais venu à l’esprit de nous placer en opposition ou en comparaison avec le champ des bâtiments patrimoniaux et nous ne comprenons pas ce tacle gratuit envers les médiathèques et, au travers elles, notre profession. Nous œuvrons, vous et nous, en faveur de l’accès à la culture, cette « culture gratuite à portée de main » pour reprendre vos termes et qui nous correspond également.



Nous vous proposons avec plaisir de venir nous rendre visite, dans la médiathèque de votre choix, dans une ville ou dans un village, pour mettre à jour votre vision, d’autant qu’une partie de nos usagers apprécient grandement vos livres (que nous hésitons à mettre en réserve désormais, mais à défaut de ressembler à des églises on est quand même sympa, on vous laisse une chance…).



Bien cordialement,



L’Association des bibliothécaires de France





Ndlr : À ActuaLitté, Stéphane Bern avait apporté ce commentaire : « Je crains d’avoir été mal compris... d’autant que j’ai créé moi-même une bibliothèque médiathèque ! Sans doute n’ai-je pas été assez clair ou trop provocateur, mais il n’y avait aucun mépris pour les livres et les bibliothèques... bien au contraire. »





