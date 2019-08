Dans le mille !!! : les statistiques ont enfin trouvé leur utilité

100 % des gagnants ont tenté leur chance

Dans le mille !!! est fort simple : d’un côté des jetons qui feront vibrer les amateurs de casino, de l’autre des cartes avec des questions pas forcément que tordues. Pour l’occasion, nous avions réuni Pam, amatrice de la 5e symphonie de Beethoven (si, si : Pam, Pam, Pam, Pam… Pam, Pam, Pam, Pam…) et Pierre, sans peur et sans reproche, à l’image du chevalier Terrail de Bayard.Et puis, quelques petites cochonnailles et fromageries à déguster, ainsi qu’un Pouilly-Fuissé, également irréprochable. Surtout, penser à s’hydrater.Chaque joueur dispose de 10 jetons, qui affichent côté pile un chiffre — le nombre de points remportés — côté face, un pourcentage, entre 0 % et 100 %, mais pas de 50 %. Pas question de faire dans la demi-mesure. Sont ensuite distribuées huit cartes, avec lesquelles ont va pouvoir commencer à s’amuser.Cinq propositions sont formulées, type• Le cerveau dans le poids du corps humain• L’énergie issue du nucléaire en France• Les femmes qui achètent leurs cadeaux de Noël deux jours avant• La part d’hommes chez les personnes foudroyées• Les demandes en mariage effectuées par téléphone• Les viticulteurs français reconvertis au bioEt bien d’autres que la décence nous interdit de reproduire ici sous peine de choquer les esprits les plus aimables. Au dos des cartes se trouve le pourcentage juste, dont il faudra s’approcher au mieux.Admettons : Pam (pam, pam, pam…) dégaine une carte : « Les femmes qui prétendent être plus heureuses après un divorce. » Pierre sait que le bonheur des femmes réside dans le célibat et l’absence d’enfants , car en fidèle lecteur de ActuaLitté, il s’en souvient bien et décide de poser son jeton 90 %.Votre serviteur, qui n’a jamais été marié hésite, et opte pour une vision tout aussi sombre du monde : il pose le jeton 70 %. Pam se marre, en soulignant que décidément, les hommes ne comprennent rien aux femmes, et pose le jeton 30 %. Perplexité masculine, mais une fois la carte retournée, il s’avère que 32 % des femmes sont plus heureuses après leur divorce. Ce qui interroge quant aux 68 % restant, certes, mais néanmoins.Les deux jetons de Pierre et de votre serviteur partent aux escoubilles, tandis que celui de Pam prend place dans la pile des bonnes réponses. Les cartes, elles, sont renvoyées à la pioche, et l’on continue de la sorte jusqu’à épuisement des jetons. Une fois l’irrémédiable stade atteint, chacun vide son verre (ce n’est pas dans les règles, mais c’est étrangement ce qui s’est passé) et fait ses comptes. Le meilleur score l’emporte, comme il se doit.Questions saugrenues, insolites, voire improbables, Dans le Mille !!! provoquera contestations formelles sur l’absurdité de ses statistiques chez les (mauvais) perdants et consternation sur l’invraisemblable réalité tapie derrière les chiffres.Hautement conseillé pour débuter ses soirées — voire pour les finir, les manches sont rapides et drôles, ponctuées de débats, et de négociations sans fin. Bref, on s’amuse bien, et l’on se rend à peine compte que les deux bouteilles de Pouilly-Fuissé sont descendues. Idéal.Dans le mille – Solar / Helvetiq – 9782263156137 – 12,90 €photos ActuaLitté, CC BY SA 2.0