Appel des indépendants, mobilisés ”pour sauver la saison 2020 de nos événements“

L'appel des indépendants

Nous travaillons étroitement avec les autorités compétentes pour adapter le festival aux circonstances, et pouvoir le maintenir aux dates et lieux prévus. La sécurité et la santé de nos festivaliers, équipes, bénévoles et partenaires sont une priorité, nous sommes confiants dans notre capacité à organiser une édition 2020 qui tienne compte de ces enjeux sanitaires, sans renoncer à nos ambitions culturelles.

La situation peut encore évoluer et ne dépend pas de nous, mais nous vous tiendrons bien sûr informés des éventuels changements qui pourraient avoir lieu d’ici là.

Un collectif lyonnais de trente signataires vient de prendre la parole dans une lettre ouverte, lançant un appel global. Une invitation à la solidarité, et la prise de responsabilité. Leur texte est ici reproduit dans son intégralité.Nous sommes des entreprises, associations et structures indépendantes qui organisons, à Lyon et dans toute la Métropole, des événements artistiques et culturels dans tous les secteurs de la création : musiques, livre, arts visuels, numérique, arts de la scène ou cinéma, médias.Nous représentons des centaines d’emplois directs et indirects, de dizaines de milliers d’heures d’intermittence et de bénévolat, mais aussi un facteur global d’attractivité et de dynamisme essentiel pour toute l’économie et la visibilité de notre territoire. De nous dépendent de très nombreux sous-traitants, artistes, techniciens, mais aussi une large partie des activités liées au tourisme : commerces, hôtellerie, restauration.Comme tous les acteurs de la vie économique, sociale et culturelle de notre territoire, nous sommes à la fois solidaires des autorités publiques dans leur gestion responsable et transparente de la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, et très inquiets des conséquences prévisibles des différentes mesures d’interdiction, de restriction réglementaires ou de confinement qui sont prises, jour après jour.Le Gouvernement, les services de l’État comme l’ensemble des collectivités locales peuvent compter sur notre coopération pleine et entière pour contribuer à surmonter cette crise en travaillant chaque jour à une juste adaptation de nos projets aux circonstances.Notre mobilisation, dans ce contexte incertain, reste totale pour sauver la saison 2020 de nos événements, mais aussi, et surtout notre avenir à moyen et long terme.En raison du caractère très fragile de nos modèles économiques tournés vers l’intérêt général et l’engagement pour la diversité culturelle, nous appelons l’ensemble de nos partenaires publics et privés à faire preuve, dès à présent, de leur soutien et de leur solidarité. Nous avons besoin de leur confiance et de leur présence à nos côtés,maintenant.Nous appelons, en particulier, l’ensemble des candidat.e.s aux élections municipales et métropolitaines des 15 et 22 mars prochains à prendre dès à présent des engagements pour l’avenir.AFX, Artjacking, Arty Farty, Cagibig, Cinéma Comoedia, CityCrunch, Eldorado & co, Encore, Espace Gerson, Kiblind, La Maison M, Le Petit Bulletin, Les Halles du Faubourg, Le Sucre, Loud Booking, Lyon BD Festival, Lyon Bière Festival, Mediatone, Mirage Festival, MX, Ninkasi, Nuits sonores, Peinture Fraîche, Plusbellelanuit, Quais du Polar, Reperkusound, Teazit, Totaal Rez, Transbordeur , Tribune de LyonNdlr : En marge de cette communication, notons que Quais du polar vient de diffuser une information sur l’évolution de l'événement :Situation à suivre.