Contre Amazon, et pour la librairie : le manifeste de Jorge Carrión

(photo d'illustration, Global Panorama, CC BY-SA 2.0)

Préface

VI. Parce que je défends la lenteur accélérée, la proximité relative.

Il semble impossible d’écrire sur le rôle de premier plan du monde du livre au XXIe siécle, sur les librairies indépendantes et les bibliothèques les plus stimulantes ou les plus innovantes, sur les constellations de lecteurs qui continuent de croire au papier, sans penser à Amazon, notre antagoniste. Bien que Google Books et d’autres grandes plateformes aient également beaucoup influencé les nouvelles façons de tisser des liens autour d’un texte, la multinationale dirigée par Jeff Bezos en est devenue la marque la plus emblématique et la plus éloquente, qui a changé — et souvent violé — avec le plus de force les relations traditionnelles entre les livres et les lecteurs. C'est un monstre tentaculaire qui n’arréte pas d’innover ni de grandir. Certains détails de mon manifeste sont peut-être obsolètes, mais son esprit est toujours valable, Surtout quand début 2019, la ville de New York, apres la lutte de ses habitants et de la représentante démocrate de 28 ans Alexandria Ocasio-Cortez, a refusé d'accueillir le siège de la multinationale. Depuis cet instant, ce n'est plus mon manifeste qui apparait en tête quand on entre « Contre amazon » dans un moteur de recherche.J'ai écrit Librairies, livre sur l'imaginaire des librairies de Sydney à Buenos Aires, de Londres à San Francisco, de Paris à Tanger, en 2012, sans imaginer que je serais finaliste de prix, qu'il serait publié dans de nombreuses langues et lu dans le monde entier (au Seuil dans une traduction de Philippe Rabaté en 2016). Depuis, j‘ai continué à visiter des librairies et à étudier leurs histoires sur les cinq continents. Grâce aux traductions, j'ai pu retourner dans certaines librairies importantes et, surtout, en ajouter d'autres, nouvelles ou anciennes, la plupart admirables pour ma collection.Je ne connais toujours pas, peut-être, la plus importante pour moi : la librairie de mon éditeur, le Biblioasis de Windsor, en Ontario, avec son auvent marron, son fichier bibliographique exquis et son équipe de libraires et rédacteurs, les premiers à avoir été intéressés par mon livre hors des frontières espagnoles. J’ai beaucoup marché sur Wyandotte Street ; j’ai regardé le panneau d’affichage du théâtre Olde Walkerville ; et je me suis finalement arrêté à la porte de Biblioasis. La même voiture grise est toujours garée à la porte sur les photos de Google Street View.J'ai aussi découvert des ombres au sein des plus célèbres librairies au monde. Dans la belle et touristique Lello de Porto, ils ne vendent pas l'édition portugaise de mon livre, Livrarias, car apparemment les données que je cite à son sujet — celles que j’ai obtenues de son site Web — ne sont pas correctes et peut-être parce que mon éditeur a refusé de mettre une image de la librairie sur la couverture du livre. Et à Shakespeare & Company, ils ne vendent ni l'édition francaise ni |'édition anglaise parce que je raconte la véritable histoire du fondateur George Whitman et que je cite comme sources d’autres titres qui ne sont pas non plus vendus dans la librairie. La censure est partout. Amazon et les grandes plateformes numériques ne sont pas nos seuls antagonistes. Nous devons continuer à lire et à voyager. Et rester a l'écoute.Notre heure est venue.Amazon s est approprié nos livres. Nous allons nous approprier la logique d’Amazon.Primo, en convainquant les autres lecteurs du besoin de dilater le temps.Le désir ne peut pas être immédiatement comblé, sinon il cesse d’être désir et se transforme en néant.Le désir doit durer. Aller à la librairie ; chercher le livre ; le trouver ; le feuilleter ; décider si notre désir etait justifié ; reposer ce livre peut-étre et désirer le désir d'un autre livre ; jusqu’à le trouver, ou pas ; le commander ; attendre qu'il arrive dans 24 heures ; ou dans 72 heures ; y jeter un ceil ; et puis finir par l’acheter ; le lire, peut-étre, ou pas ; laisser peut-être le désir au frais des jours, des semaines, des mois ou des années ; il sera toujours là, à l'endroit qui lui correspond sur l'étagère qui lui convient ; et on se souviendra toujours dans quelle librairie on l’a acheté, et quand.Parce que la librairie nous offre le souvenir de l’achat. L'achat sur Amazon, en revanche, est une expérience toujours similaire, brouillant le contour de chaque lecture. Et qui les rend floues.Une fois que nous aurons reconquis notre temps et notre désir, le temps sera venu de faire un pas de plus en avant et de ranger tout et n'importe quoi sur les étagères. N’ayons pas peur des mélanges — c'est ce qui nous caractérise en tant qu’humains. Il y aura dans les librairies du café et du vin. Les bouteilles de vin argentin seront a côté des oeuvres complètes de Borges, des CD de Gotan Project, El Eternauta, la filmographie de Lucrecia Martel, les livres d’Eterna Cadencia, un vinyle de Mercedes Sosa, La Faim de Martín Caparrós et trois biographies de Carlos Gardel (bien qu’il ne soit pas argentin).