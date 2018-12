Droit d'auteur : l'Europe est-elle impuissante contre Google et Youtube ?

Les discussions autour de la directive européenne qui doit aboutir à une réforme du droit d’auteur continuent de sévir. Et les campagnes de lobbying des uns et des autres se poursuivent, avec acharnement.





petufo, CC BY 2.0



L'Europe doit résister au chantage de Google et YouTube



Une mécanique vidéo bien huilée

Une lettre ouverte dénonçant les pratiques de Google et YouTube, signée par une vingtaine d’acteurs français, tente d’alerter les pouvoirs publics. Et européens... Leur courrier est reproduit ici dans son intégralité.Depuis plusieurs semaines, Google et YouTube mènent une campagne de désinformation massive et sans précédent contre la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique qui est aujourd’hui en discussion au niveau européen.Les puissants moyens utilisés par ces entreprises pour défendre leurs seuls intérêts sont basés sur la manipulation des utilisateurs, des vidéastes influents et des jeunes. C’est inacceptable. Google et YouTube franchissent de nouveau une ligne rouge en abusant de leur position dominante.Dans ce contexte, les représentants français des ayants droit remercient chaleureusement Franck Riester, ministre de la Culture, de les avoir assurés du soutien du gouvernement sur ce projet capital de directive européenne.Ils ont rappelé au ministre que cette directive défend les intérêts de l’ensemble des citoyens européens pour lesquels l’accès aux œuvres et à une presse libre sont gages de la diversité culturelle et d’une démocratie renforcée.Cette directive est essentielle pour rééquilibrer un partage de la valeur aujourd’hui inégalitaire entre les plateformes et les industries de la culture et des médias.Dans l’intérêt des internautes et des citoyens, comme des créateurs et de l’Europe toute entière, il convient de soutenir sans faiblir les enjeux de cette directive.A défaut, l’Europe ferait l’aveu de son impuissance et de sa soumission aux GAFA.Les signataires sont les suivants :ADAGP – Alliance Presse IG – API – CFC – CSDEM – FFAP – FNDF – FNPS – France Télévisions – GAM – Groupe CANAL+ – M6 – PROCIREP – SACEM – SAIF – SATEV – SCAM – SCPP – SEPM – SGDL – SNAC – SNE – SNEP – SNJ – SOFIA – SPFA – SPI – SPPF – TF1 – UCMF – UNAC – UPAD – UPC – UPFI – USPA