Fête de la musique : auteurs, sortez vos manuscrits !

Le succès planétaire de la fête de la musique en fait aujourd’hui un élément majeur et incontournable de la vie culturelle française, et bien au-delà : elle est devenue un énorme évènement culturel mondial, participant à l’image de la France et de la Francophonie dans le monde, mais aussi à la mixité des cultures et à la paix sociale.



par Henri Mojon, fondateur des Editions du net





Axa Tech, CC BY 2.0





Depuis 6 ans maintenant, la Journée du Manuscrit propose un événement similaire pour les auteurs de livres qui peuvent publier gratuitement leur livre (papier) le 24 octobre. Ses organisateurs, Les Éditions du Net et ActuaLitté, espèrent que cette journée connaîtra le même destin.



Pour tout le monde, la fête de la musique a été créée par Jack Lang, mais il suffit d’aller faire un petit tour sur Wikipédia pour se rendre compte que ce n’est pas tout à fait vrai. En effet la fête de la musique est au départ une initiative privée, elle a été créée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait alors pour France Musique.

D’ailleurs dans un reportage diffusé par la télévision suisse romande, Jack Lang remercie Joel Cohen pour son idée. Néanmoins il faut reconnaître à Jack Lang le mérite d’en avoir fait l’événement qu’elle est aujourd’hui.

La journée du manuscrit est la fête de la musique des auteurs

Comme François Nyssen le rappelle sur le site internet du ministère de la Culture, l’ADN de la Fête de la Musique est la mise en avant de « la pratique amateur et de la diversité des esthétiques ». En effet son immense succès est dû à cette ouverture à tous les musiciens et à tous les styles, alors qu’habituellement les concerts sont réservés aux artistes dûment confirmés et signés par une maison de disque. Ce qui est valable pour la musique l’est aussi pour l’écriture, et la Journée du Manuscrit en apporte chaque année la démonstration.

Dès sa création en 2013, la Journée du Manuscrit a séduit les auteurs avec plus de 400 livres publiés, mais aussi les lecteurs avec, à l’époque, 55.000 abonnés à sa page Facebook. D’année en année, cette audience n’a cessé d’augmenter et, avec plus de 700 000 abonnés, c’est aujourd’hui le premier événement culturel français sur Facebook devant le Festival de Cannes.

Grâce au succès de la première édition et aux soutiens de Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, et de Maurice Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, elle est devenue en 2014 la Journée du Manuscrit pour tous les Francophones, et la cérémonie s’est déroulée à Dakar.



L’année suivante, elle a reçu le soutien de l’UNESCO et nous nous sommes réunis à son siège sous la présidence de son Directeur général Adjoint Getachew Endiga. En 2016, nous étions les invités de la Côte d’Ivoire à l'initiative de son ministre de la Culture, Maurice Bandaman.









Enfin l’année dernière, la cérémonie officielle était à l’Institut du Monde Arabe avec le soutien, ô combien symbolique de Jack Lang. Pour la première fois, elle était soutenue par le Président de la République française dans un courrier officiel : « Monsieur Emmanuel Macron soutient pleinement votre action en faveur d’une approche populaire et exigeante de l’écriture. »

Non seulement la Journée du Manuscrit permet à tous les auteurs de publier un livre (papier), mais les meilleurs sont récompensés par un Jury composé d’écrivains et gagnent un contrat d’édition. Par ailleurs les auteurs participants restent totalement libres de signer avec une maison d’édition, ce qu’une trentaine ont déjà fait en France et dans plusieurs pays francophones.

Aujourd’hui, la Journée du Manuscrit est attendue par des centaines d’auteurs et suivie par des millions de francophones ; et pour la première fois la cérémonie se déroulera le 24 octobre prochain dans un pays du Maghreb : l’Algérie.



Aussi ses organisateurs proposent au Ministère français de la Culture d’en faire un événement officiel au même titre que la fête de la musique. La France doit bien cela à ses auteurs.

Bonne fête de la musique à tous. Et pour tous les auteurs, vous pouvez déposer votre manuscrit jusqu’au 30 septembre.

Retrouver la Journée du manuscrit francophone 2018