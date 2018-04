France : une “brutale mise au pas de nos vies par l’entreprise macroniste”

Un collectif non étiqueté (constitué d’éditeurs, syndicalistes, auteurs etc.) a rédigé ce texte « Rencontrons-nous » en préalable à une première rencontre au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers ce lundi 30, à 19 h et veille de 1er mai. Il vise à ce que le milieu dit « de la culture » ne se pense pas à l’écart de ce qui se joue actuellement — et cruellement.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Rencontrons-nous !

Nous sommes travailleurs et travailleuses de la culture, technicien.ne.s, intellectuel.le.s, personnels administratifs, écrivain.e.s, éditeurs.ices... Et nous ne pouvons que constater, comme les cheminot.e.s, les postier.e.s, les soignant.e.s, les migrant.e.s, les étu- diant.e.s, les lycéen.ne.s... la brutale mise au pas de nos vies par l’entreprise macroniste.



Être solidaires avec ceux qui luttent, qui résistent, qui manifestent, qui font grève, qui s’exposent aux violences policières c’est partager la même expérience du refus. La brutalité de la police qui s’abat sur tous les mouvements de révolte, dans nos villes, dans les ZAD ou sur les quartiers doit suffire à elle seule à nous mobiliser contre le projet d’un monde où doivent régner la concurrence et l’hostilité généralisée. Le gouvernement et ses soutiens voudraient nous gouverner par la peur.





Depuis des décennies nous subissons le diktat de l’économie, le démantèlement des formes de solidarité que d’anciennes luttes avaient permis d’instaurer. Et pourtant ce qui a lieu aujourd’hui est un tournant. Il s’agit d’une véritable blitzkrieg.

Nous assistons à une offensive tous azimuts qui veut nous laisser exsangues, nous convertir en êtres méfiants, inquiets, nous plonger dans un état de sidération : des abjectes lois contre les migrants au démantèlement des derniers bastions de résistance syndicale, en passant par la destruction du service public et la normalisation d’une précarité de masse, leur vaste entreprise de management délirant veut en finir avec toute forme d’expérience de partage et de confiance.



Mais puisque c’est l’essence de nos métiers, nous nous inquiétons également de la menace qui pèse sur notre capacité à imaginer collectivement le monde, à penser en dehors des espaces auxquels on veut nous assigner, à nous rencontrer, dans la rue, dans les lieux de culture ou dans les livres. C’est le même bras qui ordonne aujourd’hui la répression, avec des déluges de grenades de désencerclement, de lacrymogènes et de coups de matraque, qui organise la mise au pas de notre capacité d’imagination.

C’est le même bras qui cherche à museler la créativité et les expériences de celles et ceux qui s’organisent ici où là pour agir autrement, pour inventer d’autres formes de vie collective, pour préserver le goût de l’hospitalité, pour tenter de rendre présents des horizons de coopération contre la grande compétition qu’ils prétendent inéluctable dans ce temps accéléré de catastrophe écologique.



Parce que nous sommes de ce mouvement qui refuse ce monde que l’on veut nous imposer et qui cherche coûte que coûte à en susciter un autre, nous participerons à ces luttes avec nos moyens. En accueillant celles et ceux qui veulent résister et se rencontrer. En partageant nos expériences et nos affections.

En faisant cause commune avec chaque foyer de résistance, pour que le sensible et l’imaginaire prévalent sur leur rationalité. Nous nous opposons au paysage de suspicion, de séparation et de stigmatisation qu’ils dessinent comme le seul monde possible. Parce que faire culture c’est précisément inventer ensemble le monde dans lequel nous voulons vivre, nous serons présents aux côtés de ceux qui luttent, nous les accueillerons comme nôtres, absolument.



premiers signataires :



Judith Abitbol : cinéaste

Jeanne Added : chanteuse

Bernard Aimé : ancien directeur artistique du Petit faucheux à Tours

Thierry Alba : illustrateur

Laetitia Angot : danseuse, chorégraphe

Jean Annestay : éditions i

Archives de la zone mondial : label

Didier Aschour : musicien et directeur du GMEA

Julien Aunos : rédacteur à Citizen Jazz

Johan Badour : éditeur

Yann Bagot : peintre

Thierry Balasse : musicien et metteur en scène du son

Ballast : collectif-revue

Bernard Banoun : professeur d'université, traducteur littéraire

Lise-Marie Barré : réalisatrice radio

François-Pierre "Franpi" Barriaux : Sun Ship, Citizen Jazz

Matthieu Bareyre : cinéaste

Françoise Bastianelli : chargée de production musicale (disques et spectacles)

Sami Battikh : réalisateur

Alexandra Baudelot : curatrice, codirectrice des Laboratoires d'Aubervilliers

Jean-Claude Bauer : dessinateur

Stéphane Bérard : artiste

Stéphane Berland : …

Sophie Bernado : musicienne

Judith Bernard : metteure en scène, directrice de Hors-Série

Florent Berteau : musicien

Arno Bertina : écrivain

Fabien Béziat : réalisateur

Frank Bigotte : musicien

Jean-Jacques Birgé : compositeur de musique

Elsa Biston : musicienne

Christofer Bjurström : musicien

Corinne Bonnet : Galerie Corinne Bonnet

Jérôme Bourdellon : musicien

Antoine Brea : écrivain

Frédéric B Briet : musicien, improvisateur, contrebassiste

Jean-Christophe Brochier : éditeur

Cassiel Bruder : marionnettiste

Franck Bruneau : éditeur Zanpano

Max Cabanes : auteur

Alice Carpentier : constructrice

Jean-Pierre Carraro : musicien

Stéphane Cattaneo : peintre illustrateur

Joëlle Caullier : musicologue

Jean-Paul Celea : musicien

Christophe Charpenel : photographe de spectacle

Guigou Chenevier : musicien

Adrien Chiquet : conseiller artistique

Marc Chonier : directeur de festival

Jean-Marc Chouvel : Professeur UFR Musique et Musicologie, Chercheur à l'IReMus

Citizen Jazz : magazine en ligne

Hubert Colas : auteur metteur en scène

Collectif Coax : collectif de musiciens

Collectif La Générale : coopérative artistique, politique et sociale

Hélène Collon : traductrice littéraire

Jean-Louis Comolli : cinéaste

Compagnie Jolie Môme

François Cotinaud : musicien

Gilles Coronado : musicien

Olivier Coulon-Jablonka : metteur en scène

Al Coutelis : auteur de bande dessinée

Virginie Crouail : chargée de production

Pablo Cueco : artiste (musique, écriture, etc.)

Élise Dabrovski : musicienne

Alain Damasio : écrivain

Tanguy Delaire : technicien son

Benoît Delbecq : musicien

David Demartis : éditeur

Julien Desprez : artiste musicien

David Doillon : Hobo Diffusion

Sophia Domancich : musicienne

Amalia Domergue : sculptrice

Michel Doneda : musicien

Michel Dorbon : producteur, gérant du label RogueArt

Elsa Dorlin : philosophe

Fanny Douarche : réalisatrice

Julien Duc-Maugé : directeur de Synesthésie à La Tribune

Bertrand Dupont : articuteur de déterritorialisation

Lionel Évrard : traducteur littéraire, syndicaliste

Efix : auteur de bande dessinée - illustrateur

Editions Goater

Editions La Tempête

Editions L’Atinoir

Editions Tendance Négative

Laura Enchemin : metteur en scène

Ricardo Esteban : directeur d’établissement culturel

Fantazio : musicien

Quentin Faucompré : artiste

Nicolas Flesch : écrivain

Sylvie Fontaine : dessinatrice et professeure

Yves Frémion : co-président du Syndicat des Ecrivains de Langue Française

Dora Garcia : artiste, codirectrice des Laboratoires d'Aubervilliers

Diane Gastellu : rédactrice Citizen Jazz, présidente de l'association JEMI

Laurent Genefort : écrivain

Geoffroy Gesser : musicien

François Gèze : éditeur

Jean-Brice Godet : musicien

Simon Goubert : musicien

Didier Granet : agent - directeur de production

Gruppen: revue

Régis Hébète : directeur du Théâtre de l’Echangeur

Jean-Louis Heckel : metteur en scène - directeur de lieu

Simon Henocq : musicien

Rémy Héritier : danseur et chorégraphe

Colline Henry : …

Odile Henry : professeure

Jean Jacques Hocquard : Président du “Fonds de dotation Armand Gatti”

Mathias Imbert : musicien

François Jeanneau : musicien

Yannick Jory : musicien

Matthieu Jouan : directeur de publication Citizen Jazz

Marcel Kanche : auteur, compositeur

Sylvain Kassap : musicien

Chloé Kazemzadegan : travailleuse du spectacle

l'1consolable : rappeur

Hélène Labarrière : musicienne

Pascale Labbé : chanteuse

Joris Lacoste : metteur en scène

Aline Ladeira : comédienne

Valérie Lafont : Salariée du théâtre de La Commune

Daunik Lazro : musicien

Christine Laquet : artiste plasticienne

Joëlle Léandre : musicienne

Elisabeth​ Lebovici : critique d’art

Pauline Le Boulba : artiste et chercheuse en danse

Dominique Le Bozec : musicien

Guillaume Lecamus : metteur en scène et comédien

Marin Ledun : écrivain

Alban Lefranc : écrivain

Eric Legret : photographe indépendant

Bernard Lepallec : musicien

Sébastien Lepotvin : co-directeur de L’échangeur

Jérôme Leroy : écrivain

Richard & Anne Les martine’s : artistes, éditeurs

Stéphane Levallois : illustrateur, dessinateur de bande dessinée

Olivier Liron : auteur et comédien

Frédéric Lordon : chercheur

Blanche Lorentz : marionnettiste

Christine Luce : écrivain

Marielle Macé : enseignante, auteure

Marie Maffre : réalisatrice

Matthieu Malgrange : directeur de lieu

Marine Mane : metteuse en scène

Olivier Marbœuf : directeur de l'Espace Khiasma

Christophe Marguet : musicien

Elisabeth Marie : metteure en scène

Maguy Marin : chorégraphe

Francis Marmande : universitaire

Janick Martin : musicien

Olive Martin : artiste

Benoit Mars : réalisateur

Jean Mereu : musicien

Philippe Méziat : journaliste

Joce Mienniel : musicien

Bastien Mignot : artiste

Jacky Molard : musicien

Anne Montaron : productrice sur France Musique

Nicolas Montgermont : artiste multimédias

Mathilde Morières : réalisatrice et chef monteuse

La Nef : Manufacture d’utopies

Mico Nissim : musicien

Yves Pagès : écrivain et éditeur

Karin Palmieri : comédienne

La Parisienne Libérée : chanteuse

La Parole Errante demain

Jean-François Pauvros : musicien

Anne-Marie Parein : coordination générale des Allumés du jazz

Frank Pé : auteur de bande dessinée

Julie Perrin : enseignante-chercheuse

Didier Petit : violoncelliste

Frédéric Pierrot : comédien

Dominique Pifarély : musicien

Clément Pochetat : constructeur

Anne Pollock : administratrice du théâtre de La Commune à Aubervilliers

Jonathan Pontier : musicien et compositeur

Mirtha Pozzi : musicienne

Jeanne Puchol : dessinatrice

Serge Quadruppani : écrivain

Nathalie Quintane : écrivain

Yasmina Rakovsky : administratrice de production/Collectif Coax

Antonin Rayon : musicien

Daniel Richard : retraité

Jean Rochard : producteur de musique

Christophe Rocher : musicien

Françoise Romand : cinéaste

Guillaume Roy : musicien

Frédéric Sacard : directeur adjoint du Théâtre de La Commune

Numa Sadoul : metteur en scène et auteur

Jeannot Salvatori : musicien

Chloée Sanchez : comédienne marionnettiste

Mylène Sauloy : documentariste

Camille Sauvage : auteur-dessinatrice

Christine Seghezzi : réalisatrice

Clémence Seurat : programmatrice-éditrice

Marion Siéfert : auteure

Martine Silber : journaliste

Samuel Silvant : musicien

Pauline Simon : artiste, chorégraphe

Michel Simonot : auteur

Claudia Solal : musicienne

Valentine Solé : costumière

Makis Solomos : musicologue, université Paris 8

Ketty Steward : écrivaine

Valérie Stroh : actrice, réalisatrice

Surnatural Orchestra : orchestre

Christian Tarting : écrivain, directeur des éditions chemin de ronde

Sandra Tavernier : responsable arts plastiques, La fraternelle Saint-Claude (Jura)

Raphaëlle Tchamitchian : doctorante et journaliste

Henri Texier : musicien

Bruno Tocanne : artiste musicien, producteur, membre des Allumés du Jazz

Rémy Toulouse : éditeur

Adrien Tournier : éditeur

Tristan Trémeau : critique d'art, professeur en écoles supérieures d’art

Laetitia Zaepffel : administratrice de production

Michel Valensi : éditeur

Jean-Michel Veillon : musicien

Antoine Viard : musicien, directeur artistique du collectif Coax

Christian Vilà : écrivain et syndicaliste

Rachel Viné-Krupa : Nada éditions

Mathilde Villeneuve : curatrice, codirectrice des Laboratoires d'Aubervilliers

Charlotte Weidmann : chargée de production

Laetitia Zaepffel : administratrice de production

Zou : dessinateur

Laure Zudas : réalisatrice