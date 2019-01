Gilets jaunes, un mouvement qui appelle la vigilance, mais aussi la solidarité

Dmitry Dzhus, CC BY 2.0

ARTISTES, CITOYEN.NES PARMI LES CITOYEN.NES

Les désastres du néolibéralisme

Les artistes pour une nouvelle alliance

La fin d’année 2018 a vu émerger un mouvement social qui est bien plus qu’une lutte de résistance. Excédée par la montée des inégalités depuis les années 80 et la condescendance de la classe politique, une partie de la population française est descendue dans la rue. Ceci s’est fait sans la médiation des syndicats ni des partis politiques. Dans la France dite périphérique, cela a débuté et pris la forme d’une occupation du territoire sur les ronds-points et péages.Cela s’est doublé de manifestations atypiques dans les petites et grandes villes du pays sur un rythme hebdomadaire. Deux mois après le commencement, les groupes « gilets jaunes » se structurent localement, organisent des assemblées générales et des groupes de travail pour réfléchir et agir collectivement.L’année 2019 commence et nombre de citoyennes et citoyens phosphorent le monde de demain. Sur les réseaux sociaux, dans les associations, dans les réunions des comités de lutte et syndicats. Nombre de personnes engagées politiquement ont rejoint les cortèges afin de réaliser une convergence des luttes. Seuls chez soi devant leur télévision les gens s’interrogent, doutent, soutiennent ou condamnent. La classe politique en est déboussolée. Devin serait celui qui pourrait dire ce qu’il va advenir de tout cela !Dans cette immense œuvre participative et combative imaginée par la population elle-même, des artistes et des auteurs phosphorent au diapason. Simultanément des silences gênés — parfois même des condamnations morales — émergent des milieux culturels. Il y a effectivement une juste inquiétude à avoir lorsqu’une révolte non partisane agrège de l’extrême gauche à l’extrême droite avec un cœur abstentionniste.Toute révolte populaire tend à attiser des volontés d’instrumentalisation et à réveiller de sombres manipulateurs totalitaires, celle-ci ne fait pas exception. Ce mouvement social appelle certes notre vigilance, mais aussi notre solidarité.Nous savons en tant qu’artistes et auteurs, combien il est essentiel de « payer le loyer » ou d’avoir « une chambre à soi » pour œuvrer au quotidien. Nous passons nos vies à tenter de résoudre cette équation entre contingences matérielles et épanouissement de l’esprit. Nous sommes comme tout un chacun, concernés par des choix politiques qui dégradent le cadre de vie sociale et favorisent la précarité.Étant donné les désastres que le néolibéralisme inflige à la nature et ses habitants, il est logique que la population finisse par se retourner contre lui. Dans les listes de revendications qui circulent, il est question de la lutte contre la fraude fiscale, de la renationalisation des services publics, du rétablissement de l’ISF, de l’encadrement des hauts salaires... Parions sur l’orientation progressiste de ce mouvement social !Le mouvement des Gilets jaunes n’est que la première manifestation des tensions sociales qui vont accompagner la transition écologique : l’augmentation des prix des carburants est le premier acte d’une pièce dont le scénario va s’écrire maintenant à toute vitesse. Dans un avenir que les experts disent proche, la question climatique et ses désordres, la question des ressources énergétiques, la transformation accélérée des usages des territoires vont exiger des réponses originales.Ce n’est qu’en reprenant en main de manière collective, dans un esprit de partage démocratique, la gestion des territoires que nous pourrons préserver la biodiversité et un mode de vie pacifique. Dans le cadre de la politique libérale actuelle, cette transformation se fera au mépris des intérêts de la population... Quand tout sera privé, nous serons privés de tout !Dans ce contexte de déprise de l’État dans la sphère culturelle, du recul de « l’exception culturelle », de la montée du mécénat privé, de la financiarisation du marché de l’art, les artistes et la création sont fragilisés. Nous artistes et collectifs d’artistes, commissaires d’exposition, auteurs et critiques d’art, historiennes et historiens de l’art, médiatrices et médiateurs culturels, professeurs d’art faisons le vœu que l’État cesse son désengagement et sa logique de privatisation de la culture.Nous sommes résolus à ce que l’art ne soit pas cantonné au rang de marchandise. Nous sommes résolus à lutter contre l’enlisement de la société du spectacle. Nous sommes résolus à défendre la laïcité, à respecter les différences et lutter contre les discriminations. Nous sommes résolus à déjouer l’effondrement qui vient, qu’il soit écologique, climatique, étatique. Nous sommes résolus à cultiver la fragilité et redoubler d’attention au vivant.Nous sommes résolus à participer à cette nouvelle alliance avec le monde dont le véritable défi n’est pas tant celui de résister que celui d’inventer. Nous sommes résolus à l’entraide et au trait d’union, pour inventer de nouvelles solidarités transversales. Nous sommes résolus au combat d’une créativité partagée, pour prendre notre part dans la revitalisation de la démocratie.Premier.e.s signataires : Martine Aballéa, artiste plasticienne ; Judith Abitbol, cinéaste ; Edith Azam, poète sonore ; Marie Aerts, artiste ; Jorge Alvarez, artiste photographe ; Michel Amaral, artiste ; Art Orienté Objet, duo d’artistes ; Paul Ardenne, historien de l'art, commissaire d'exposition et écrivain ; Manon Aubry, peintre ; Danièle Atala, artiste plasticienne ; Phoenix Atala, artiste ; Kader Attia, artiste ; Eric Aupol, photographe, enseignant à l'ENSA Bourges ; Karine Ayrault, poétesse ; Sylvie Bailly, auteur ; Catie de Balmann, plasticienne ; Stéphanie Bardoux, artiste et enseignante ; Audrey Barthes, artiste ; David Bartholomeo, plasticien ; Cendrillon Belanger, artiste ; Florence Bellaiche, auteur et commissaire d'exposition ; Pierre Beloüin, artiste membre fondateur de Économie Solidaire de l’art ; Tamina Beausoleil, artiste et travailleuse sociale ; Stephanie de Beauvais, artiste peintre ; Marie-Laure Béraud, musicienne ; Chantal Bideau, artiste et commissaire ; Joachim Bielher, artiste ; Jean-Marie Blanchet, artiste et enseignant à l'Esa des Pyrénées ; Anne-Laure Boyer, artiste plasticienne ; Corine Borgnet, artiste ; André Bour, plasticien ; Laëtitia Bourget, artiste plasticienne et autrice jeunesse ; Jérôme Boutterin, artiste et enseignant ; Jean-Louis Boutevin membre CA de la forêt d’art contemporain ; Xanaé Bové, réalisatrice et journaliste ; Sophie Braganti, écrivain et critique d'art ; Marie Breger, artiste ; Marie-Thérèse de Brosse, écrivain et journaliste ; Ophélie Bruneau, écrivaine ; Etienne Brunet, musicien ; Alain Buhot, artiste ; Ulrika Byttner, artiste ; Patrice Carré, artiste , professeur PEA ; Dominique Carrie, plasticienne ; Charley Case, plasticien ; Claude Cattelain, artiste ; Thierry Cauwet, artiste peintre ; Cécile Cée, artiste plasticienne et directrice artistique de la Casa des Utopies ; Guilhem Chabas, membre du collectif 100e mille et co-fondateur de nous éditions ; Dorothée Chapelain, plasticienne et psychologue ; Gregory Chapuisat - Aka Les Frères Chapuisat, artistes, Stéphanie Chardon, artiste ; Max Charvolen, artiste ; Martine de La Châtre, galeriste ; Florence Chevallier, artiste et professeur ENSA Bourges ; Sabine & Patrick Charbonnier, artistes plasticiens ; Max Charvolen, artiste ; Frédéric Chemama, photographe ; Nathalie Christophe, artiste et enseignante ; Bertrand Clavez, maitre de conférences en histoire de l'Art ; Arnaud Cohen, artiste ; Chloé Colarossi, graphiste ; Philippe Colette, photographe dilettante ; Anne Colomès, artiste plasticienne et enseignante ; Jean-Louis Comolli, cinéaste, écrivain ; Ema Costantin, graphiste, illustrateur ; Laurent Courau, réalisateur ; Sébastien Cornuaud, juriste droits d’auteur et acteur culturel ; Julie Crenn, commissaire d’exposition ; Céline Crespin, artiste, responsable d'une structure artistique nomade ; Thierry Crombet, graphiste ; Christine Crozat, artiste plasticienne ; Jean-Gabriel Coignet, sculpteur ; Philippe Cyroulnik, critique d’art, commissaire d’exposition indépendant ; Florinda Daniel, artiste ; Alexis Debeuf, artiste ; Maxime Delalande, étudiant aux Beaux-Arts d'Angers ; Do Delaunay, artiste peintre plasticien ; Anaïd Demir, critique d’art, commissaire d’exposition et écrivain ; Marie Denis, artiste ; Daniel Deshays, art du son ; Frédéric Develay, artiste plasticien, créateur de « Au Centre du bout du monde » ; Thomas Dewynter, comédien et architecte ; Julien Discrit, artiste ; Noël Dolla, artiste peintre ; Carole Douillard, artiste, membre fondateur de Économie Solidaire de l’art ; Fanny Drageon, critique d’art ; Juliet Drouar, artiste et commissaire d'exposition ; Fanny Drugeon, historienne de l’art ; Wang Du, artiste ; Aurelie Dubois, artiste de garde ; Marie Ducaté, artiste plasticienne ; Chloé Dugit-Gros, artiste ; Lionel Duigou, illustrateur ; Cornelia Eichhorn, artiste ; Collectif "Et meutes", arts visuels ; Lionel Évrard, traducteur littéraire ; Mounir Fatmi, artiste plasticien ; Jean-Luc Favero, artiste ; Florence Farrugia, galeriste ; Katia Feltrin, artiste et professeur de yoga ; Sylvie Ferré, commissaire d’exposition ; Maurice Fréchuret, historien de l'art ; Yves Frémion, écrivain ; Florence Forterre, directrice de l'association DEL'ART ; Gaelle Foray, artiste ; Fred Forest, artiste ; Jacques Fournel, artiste ; Claire Froës, artiste ; Bertrand Gadenne, artiste plasticien ; Florian Gaité, critique d’art ; Jerome Galvin, artiste céramiste ; Anouck Durand-Gasselin, artiste plasticienne ; Jakob Gautel, artiste ; Karim Ghelloussi, artiste plasticien ; Céline Ghisleri, critique au journal Ventilo ; Julie Gil Giacomini, curatrice ; Antoine Giard, graphiste ; Aurélie Godard, artiste ; François Godard, réalisateur ; Bertrand Godot, directeur de la programmation art contemporain Le Carré ; Betty Golberg, plasticienne ; Beth Gordon, membre du collectif d'artiste Moilesautresart ; Anne Gorouben, artiste ; Stéphane Got, artiste et co-président de la V.R.A.C ; Lise Guéhenneux, critique d'art, enseignante d'école d'art ; Aurélie Guérinet, artiste ; Alain Guillot, artiste verrier ; Marie-Frédérique Hallin, directrice du centre d'art de Lectoure ; Caroline Hanny, artiste plasticienne ; Newton Harrison, ecological artist ; Camille Hermann,artiste ; Frédéric Héritier, artiste plasticien ; Camille Hermann, artiste ; Geneviève Heuze, écrivain ; Gaëlle Hippolyte, artiste plasticienne et enseignante ; Jean-René Hissard, peintre ; Marianne Homiridis, directrice du Bureau des projets / Art public ; Max Horde, artiste ; Joël Hubaut, grossiste en art ; Anabelle Hulaut, artiste ; Philippe Hurteau, peintre ; Camille Saint-Jacques, peintre ; Jean- Michel Jagot, assistant de conservation au Musée d'art contemporain du Val de Marne à Vitry-Sur- Seine ; Lydie Jean-Dit-Pannel, artiste ; Maryse Jeanguyot, directrice du centre d'art Faux Mouvement ; Thibault Jehanne, artiste ; Thomas JM, galeriste ; Marta Jonville, artiste ; Mathilde Jouen, artiste, docteur en sciences et technologies des Arts ; Valérie Jouve, photographe et enseignante ; Chloé Julien, artiste ; Jacques Julien, artiste plasticien et enseignant ; Jacques Kebadian, cinéaste ; Erwan Keruzoré, artiste ; Robin Kolleman, artiste ; Victoria Klotz, artiste plasticienne ; Florent Konné, artiste plasticien ; Jan Kopp, artiste et enseignant ; Carlos Kusnir, artiste ; Jacinto Lageira, enseignant chercheur en philosophie de l'art ; Claire Lambert, commissaire d'exposition indépendante ; Benjamin Lambert, écrivain et éditeur ; Arthur Lambert, artiste ; Hélène Langlois, artiste photographe ; Fabrice Lanza, plasticien écrivain ; Guillaume Lasserre, travailleur du texte ; Christophe Laurens, architecte paysagiste ; Jeanne Laurent, artiste auteur en arts visuels ; Sophie Lavaud, artiste plasticienne et chercheuse en arts numériques ; Ginette Lavigne, cinéaste ; Jean Jacques Le Berre, responsable d’un lieu d’exposition ; Wilfrid Lebibac, artiste ; Léa Le bricomte, artiste ; Justine Lecaplain, artiste ; Frédéric Lecomte, artiste ; Sandra Lecoq, artiste et enseignante ; Laurent Le Deunff, artiste plasticien et enseignant ; P. Nicolas Ledoux, artiste, membre fondateur de Économie Solidaire de l’art ; Christophe Le François, artiste plasticien ; Flux Lem, arts visuels ; Nyima Leray, artiste ; Isabelle Levenez, artiste ; Claude Lévêque, artiste ; Pascal Lièvre, artiste ; Eirini Linardaki, artiste ; Zhenchen Liu, artiste plasticien ; Jakic Ljubomir, organisateur d' événements culturels et journaliste ; Dominik Lobera, artiste visuelle ; Mika Lopez, graphiste-plasticienne ; Sandra Lorenzi, artiste ; Katerine Louineau, artiste plasticienne ; Les Usines Louise, sculpteur ; Virginie Loze, artiste ; Céline Lubac, enseignante ; Florence Lucas, artiste ; Christine Luce, romancière ; Olivier Lussac, professeur en art, Université de Lorraine ; Pierre Mabille, artiste ; Ludivine Mabire, graphiste ; Isabelle de Maison Rouge, historienne, critique d’art, enseignante ; Françoise Maisongrande, artiste plasticienne ; Christian Mallaurie, Enseignant chercheur en Art, université Bordeaux-Montaigne ; Xavier Malbreil, directeur Les Mille Tiroirs, écrivain, sculpteur ; Gabrielle Manglou, artiste plasticienne ; Irwin Marchal, artiste, producteur, directeur de la galerie Silicone ; Lydie Marchi, commissaire d'exposition indépendante et acteur social ; Armelle de Sainte Marie, artiste plasticienne ; Maude Maris, artiste plasticienne ; Roberto Martinez, artiste plasticien ; Jean-Hubert Martin, commissaire d'exposition ; Sophie Marty-Edward ,artiste plasticienne et professeur d’arts plastiques ; Mathilde Sauzet Mattei, curatrice et enseignante en école d’art ; Mathurin, dessinatrice ; Théo Maucourt, étudiant aux Beaux-Arts d’Angers ; Nelly Maurel, artiste ; Valérie Mazouin, commissaire d'exposition ; Catherine Melin, artiste ; Norbert Merjagnan, écrivain de science-fiction ; Vincent Mesaros, artiste ; Consuelo de Mont Marin, artiste sculpteure illustratrice ; Anne Moreau, artiste plasticienne ; Anne-Marie Morice, éditrice, critique d'art et curatrice ; Jane Motin, artiste ; Brigitte Mouchel, artiste écrivain-plasticienne ; Nicolas Moulin, artiste ; Bernard Martin Mourey, historien de l'art ; Émilie Moutsis, artiste plasticienne ; Bernard Morot-Gaudry, sculpteur et écrivain ; Alice Mulliez, artiste plasticienne ; Jeff Mugnier, coordinateur du Syndicat Potentiel ; Pascal Navarro, plasticien ; Barbara Navi, artiste peintre ; Natacha Nikouline, photographe ; Barbara Noiret, artiste, enseignante ; Olivier Nottellet, artiste plasticien, professeur à l’ENSBA Lyon ; Jean-Christophe Nourisson, artiste ; Céline Ohanessian, animatrice d'ateliers philo ; Laurent Ouisse, photographe ; Pierre Paliard, historien de l’art ; Freddy Pannecocke, artiste et directeur de la SMAC ; Florence Paradeis, artiste et enseignante ; Cécile Paris, artiste, enseignante ; Vincent Parisot, artiste ; Sigrid Pawelke, professeure d'histoire de l'art, curatrice ; Bruno Peinado, artiste plasticien ; Pascal Pesez, peintre, administrateur et chargé de programmation de la galerie L’H du siège ; Régis Perray, artiste ; Florence Perrier, comédienne ; Olivier Perrot, plasticien photographe ; Antoine Perrot, artiste et enseignant ; Isabelle Péru, artiste ; Pascal Pesez, artiste et directeur de centre d'art ; Mathieu Perronno, plasticien ; Cyrill Perrot, artiste plasticien ; Claude Briand-Picard, artiste plasticien ; Flavie Pinatel, artiste, réalisatrice et enseignante en art ; Pascal Pique, commissaire d’exposition au Musée de l’Invisible ; Jean Piton, plasticien, designer ; Loic Ploteau, artiste plasticien ; Abraham Poincheval, artiste et professeur ; Vaya Politi, artiste et médiatrice sociale ; Manuel Pomar, artiste et commissaire d'exposition ; Emmanuel Ponsart, fondateur et directeur du CIPM ; Daniel Pontoreau, sculpteur ; Françoise Quardon, artiste ; Yohann Qüeland de Saint-Pern, artiste plasticien ; Marie Claude Quignon, plasticienne ; Luisa Jaromila Quintavalle, cinéaste ; Nadia Rabhi, photographe ; Samir Ramdani, artiste et cinéaste ; Philippe Ramette, artiste ; Thierry Rat, artiste et enseignant ; Olivier Raud, artiste architecte ; Patrick Redon, alias Red ! dessinateur ; Silvana Reggiardo, photographe ; Camille Renarhd - performeure et chercheuse ; Louis-Cyprien Rials, artiste ; Aurèle Ricard, artiste ; Elsa Rignault, artiste plasticienne ; Jean-Philippe Rispal, médiateur culturel ; Véronique Rizzo, artiste plasticienne ; Christophe Robe, peintre ; Olivier Roche, artiste plasticien ; Clarisse Roche, sculpteure ; Muriel Rodolosse, artiste ; Anne-Marie Rognon, artiste ; Nicolas Roméas, rédacteur en chef du journal L’Insatiable ; Patrick Roussel, directeur adjoint de l'Artothèque de Caen ; Commandant RoSWeLL (Quentin Delanghe), artiste auteur des univers rituels étudiants ; Chrystel Laporte-Roy, plasticienne ; Nadia Russell, entreprise-artiste ; Irène Ruszniewski, artiste plasticienne ; Thierry Le Saec, artiste/plasticien ; Mya-Sahara Azzeg étudiant.e en Art ; Stéphane Salvador, artiste peintre ; Erik Samakh, artiste plasticien ; Annette Saulière, artiste plasticienne ; Cécile Savelli, artiste ; Jean-louis Schoellkopf, retraité ; Anne Sellier, plasticienne, professeur d'arts plastiques en IUFM ; Nathalie Serval, auteure traductrice ; Akim El Sikameya, chanteur et directeur artistique de la Casa des Utopies ; Jean-Pierre Simard, journaliste culturel ; Clio Simon, artiste ; Julien Sirjacq (The Bells Angels), artiste plasticien, enseignant ENSBA PARIS ; Aurélie Faure Aka Katarina Stella, commissaire d'exposition indépendante ; Lynn S.K., photographe ; Lydia Steciuk, artiste plasticienne ; Thomas Stefanello, artiste plasticien ; Niek van de Steeg, artiste et professeur ; Éric Suchère, écrivain ; Laurent de Sutter, professeur de théorie du droit. ; Paul Sztulman, enseignant d'histoire de l'art ; Eric Tabuchi, photographe ; Jean-Jacques Tachdjian, artiste multidisciplinaire ; Sebastien Taillefer, artiste plasticien et professeur d'arts appliqués ; Rémi Tamain, artiste, fondateur du lieu d'art contemporain La Porcherie ; Lili Tarentule, artiste visuelle ; Gauthier Tassart, artiste plasticien et enseignant ; Cyrielle Tassin, artiste plasticienne ; Catitu Tayasu, art-thérapeute synesthète ; Zazoum Tcherev, photographe ; Lydie Thouluc, artiste peintre ; Cédric Teisserre, artiste, co-fondateur de La Station, enseignant en art ; Yves Tenret, écrivain ; Manuela de Tervarent, réalisatrice ; Daniel Tillier, artiste libre, peintre photographe et créateur d'événements ; Grégoire Tirtiaux, musicien ; Gilles Touyard, plasticien ;Fatou Traore, chorégraphe ; Tristan Trémeau, Nicolas Tourte, artiste ; critique d’art, commissaire d’expositions etprofesseur d’histoire et théories des arts ; Thérèse Urroz, professeure d’arts plastiques ; Frédéric Valabrègue, écrivain et historien de l’art ; Martial Verdier, photographe plasticien ; Nicolas Vermeulin, artiste plasticien ; Jean-Luc Verna, artiste et enseignant ; Marc de Verneuil, architecte, artiste, directeur de l'Observatoire du Land Art ; Jacques Vieille, sculpteur ; Jean-Renaud Viers, graphiste ; Christian Vilà, écrivain et scénariste ; Filipe Vilas-Boas, artiste ; Erik Vindiolet, collectionneur ; Colette Vlérick, écrivain ; Thierry Weyd, artiste, enseignant et éditeur ; Laurence Vray, photographe ; Joëlle Wintrebert, autrice : Delphine Wnek , animatrice discipline théâtrale ; Harut Yekmalyan, artiste sculpteur ; Stéphanie Weber, conservatrice ; René Weber, artiste plasticien ; Wenjue Zhang, artiste ; Marion Zilio, critique d'art et commissaire d'exposition indépendante