“J’ai derrière moi des lecteurs reconnaissants et j’emmerde ceux qui pensent à ma place”

Texte signé par Bénédicte, libraire chez Eureka Street

Le 17 mars et les jours qui ont suivi ont été presque bienheureux. Quoique sonnés comme tout le monde par les implications du confinement, nous nous sommes tout bêtement reposés.Nous avions déménagé la librairie l’année précédente, et débordés, nous avions énormément travaillé. Mais le déménagement avait été bénéfique et pour la première fois, nous avions de l’argent à la banque, une belle trésorerie qui nous rassurait.Mais là, le monde entier s’arrêtait, pas de librairie, pas de livraisons… pas d’inquiétudes ! « Quoiqu’il en coûte ! » Chez nous, du soleil, un petit jardin, un gentil chien et des livres, beaucoup de livres, avec comme toujours le fantasme secret d’une fois, un jour, arriver à les lire tous...Et l’envie, mais on avait encore le temps, de bien ranger la cave de la librairie et de tout réorganiser, tranquillement.En attendant, nous écrivons régulièrement à nos lecteurs et leur proposons de participer virtuellement à une soirée critique littéraire, nous recevons des petits billets que nous mettons en ligne.Et puis, nous avons relevé le nez et vu que tout le monde ne chômait pas, on a lu les messages solidaires des éditeurs, des distributeurs, du Syndicat : on les a secrètement remerciés de nous informer et de nous défendre, nous qui ne sommes pas affiliés. Les éditeurs, enfin, commençaient à réfléchir à la surproduction... du bénéfice des crises et des changements qui en découlent...Quelque chose quand même me chiffonnait, le refus que le SLF avait opposé à Bruno Le Maire qui proposait de nous inscrire dans la liste des commerces indispensables, bien sûr que oui, la librairie l’est, indispensable !Mon cher et tendre associé partageait cette ligne « responsable » et refusait de me suivre dans mes délires « tu vois, il y a des libraires qui font des livraisons » et me montrait quelques papiers bien virulents contre la réouverture des librairies. Il y avait aussi cet argument ultime « tout ça pour ne pas gagner grand-chose, ça ne vaut pas le coût ».Soit, on était le 24 mars, je suis retournée vers mes lecteurs et les ai encouragés à faire vivre notre communauté en publiant leurs critiques sur le blog de la librairie.Mais quand même, les grandes surfaces étaient pleines et, c’est leur credo, on y trouvait de tout... Si on demandait leur avis à nos clients sur une réouverture de la librairie en drive ou avec livraison ? Ce fut chose faite le 6 avril dans une newsletter très lue, à laquelle de nombreux lecteurs ont répondu sans ambiguïté : oui, ils avaient besoin de livres !Nous avons mis au point un protocole et nous nous sommes remis à travailler comme des fous.Nous nous sommes retrouvés devant une montagne de messages et de commandes, notre métier devenait vraiment chronophage !Conseiller des livres par écrit, répondre au téléphone, remplir les sacs, se laver les mains, accueillir un client qui se tient derrière la petite trappe de l’ancienne pharmacie que nous occupons, se laver les mains, faire la liste d’Oscar, notre coursier en vélo, préparer notre tournée de livraisons (nous nous sommes gardé la tournée dans notre quartier), se laver les mains...En l’absence de réassort, nous tombons très vite en panne des préférés du moment et nous tournons vers notre fonds, les clients suivent ou précèdent. Nous avons fait 12.000 € en quinze jours, ça remonte un peu le moral.On a vu petit à petit les libraires de France s’y mettre presque tous malgré leur grande résolution et les commentaires enfler sur ActuaLitté avec toujours ce mordant et cette mauvaise foi des défenseurs d’Amazon et du monde qu’il propose.Alors oui, ici, je le dis, chers trolls, mon commerce est indispensable et je ne laisserai personne dire que j’ai mal fait. J’ai derrière moi des lecteurs reconnaissants et j’emmerde ceux qui pensent à ma place et qui ne veulent mettre personne en danger : je suis libraire parce que je l’ai toujours voulu et ma petite entreprise craint la crise.Ce jour, le 11 mai 2020, on a attaqué encore une autre phase, la cave de la librairie n’a pas été rangée.J’ai confiance, même si d’avance, je déteste tout ça, mais nous sommes petits, souples et mon associé chéri a pensé à tout, on y va !Comme dit le président sud-coréen Moon Jae-in. « Ce ne sera pas fini avant que ce soit vraiment fini » (Ouest France 10 mai 2020)