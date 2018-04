Journée des bibliothèques : le rapport Orsenna-Corbin “ne brasse que du vent”

Alors que le gouvernement s'est lancé dans plusieurs réformes qui tendent le dialogue social en l'évitant soigneusement, il a également pour ambition d'ouvrir mieux et plus les bibliothèques tout en les accompagnant dans leur transformation.

Françoise Nyssen et Erik Orsenna (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Communiqué d’agents de bibliothèques territoriales et de la Bibliothèque Nationale de France

SUD Collectivités Territoriales / SUD Culture BnF

Le rapport Orsenna-Corbin fut une première étape, qui n'a pas convaincu tout le monde : les personnels de bibliothèques communales, de départements, de communautés, de communes, de grands réseaux ou d'établissements nationaux, membres de SUD Collectivités territoriales et de SUD Culture BnF, distribueront ce matin un tract devant le Grand Palais, à l'occasion de la Journée des bibliothèques. Le voici en intégralité.Nous, personnels des bibliothèques, avons pris connaissance du rapport Corbin/Orsenna, répondant à l’ambition annoncée par le gouvernement de « moderniser » la Lecture Publique. Portée par une campagne d'affichage à grands frais et une communication imprécise, hasardeuse et s’arrangeant avec la réalité, nos tutelles tentent de montrer leurs bonnes intentions.Mais, à l’instar des « réformes » gouvernementales programmées pour l’ensemble des services publics, le «projet» est... qu’il n’y a pas de projet ! Maisons de la culture, troisièmes lieux, rôle social : tout y passe et l’ensemble a l’air appétissant ; or qu’y apprend-on ? Avec quelques millions d’euros arrachés pour soutenir le tout et un modèle de recrutement discutable, les moyens avancés sont en deçà des besoins réels, et en complète contradiction avec l’ambition de départ.Sur la forme, de grandes bibliothèques municipales qui pouvaient servir de modèle social ont été soigneusement évitées. Ils ont aussi évité de s'interroger sur les bibliothèques publiques d'Etat, qui ont pourtant des amplitudes horaires d'ouverture très importantes. Les conditions du « tour de France » d'Erik Orsenna (académicien et conseiller des gouvernements depuis 35 ans) et de Noël Corbin (dégraisseur officiel au ministère de la Culture et aux Affaires culturelles de Paris), ont été celles de séances de dédicaces , de promotion gouvernementale et autres mondanités.À terme, ce modèle dessert nos services, nos métiers, et cautionne le démantèlement général de la Fonction publique. Quant à la réduction des inégalités démographiques, objectif prioritaire annoncé, elle ne passera ni par un saupoudrage ni par un moins-disant social pour les personnels.Les personnels de bibliothèques communales, de départements, de communautés de communes, de grands réseaux ou d'établissements nationaux, membres de SUD Collectivités territoriales et de SUD Culture BnF, sont attachés à des services publics qui « rendent service au public ». Ils défendent donc l’amélioration des conditions de travail, la diminution de la précarité, l’augmentation des effectifs d’agents titulaires, une formation professionnelle soutenue, afin de pouvoir toujours mieux assurer à tous les usagers l'accès libre et non-marchand aux connaissances et à la Culture.9 avril 2018SUD Collectivités TerritorialesSUD Culture BnF