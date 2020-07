L'édition jeunesse du Québec mobilisée contre le racisme

Les éditeurs jeunesse québécois se mobilisent contre le racisme

illustration : TheDigitalArtist CC 0

Leur lettre ouverte est proposée dans son intégralité.Nous soussignés, éditeurs de littérature jeunesse québécoise, souhaitons exprimer notre solidarité envers les communautés minoritaires et réaffirmer que nous sommes contre toute forme de racisme.Nous sommes conscients que notre littérature a un impact direct sur la société, et qu’elle a forgé et forge, avec d’autres, l’image de celle-ci. En ce sens, nous souhaitons, avec cette lettre, reconnaître le déséquilibre évident entre ce qui a été publié et la représentativité réelle de la société québécoise. Des efforts ont été déployés dans les dernières années par plusieurs maisons d’édition pour réduire cette iniquité, mais nous savons que beaucoup reste encore à faire.Le nombre d’auteurs jeunesse issu de groupes racisés est encore et toujours trop mince, de même que les livres qui offrent un portrait du quotidien dans lequel des enfants autochtones, noirs, asiatiques, arabes ou autres se font trop rares.Cette lettre est une affirmation, une confirmation que nous ne voulons pas et ne pouvons pas nous contenter de simplement exprimer notre appui à ces communautés.Nous devons agir concrètement pour que les choses changent. Comment ? Tout d’abord, une rencontre aura lieu dans les prochains jours, entre éditeurs jeunesse, pour faire le point. Ensuite, il faudra organiser avec ceux et celles qui sont concernés, des rencontres pour écouter et réfléchir ensemble, afin de trouver avec eux et elles le chemin à suivre pour remédier à cette situation.Soutenir c’est un début, agir pour changer c’est l’étape qu’il faut maintenant franchir.Signataires :Simon de Jocas pour Les 400 coupsVéronique Fontaine pour FonfonMarc-André Audet pour Les MalinsMariève Talbot pour le Groupe d’édition la courte échelleFrédéric Gauthier pour les Éditions de la PastèqueDanielle Lalande pour Boomerang éditeur et AndaraSophie Vaillancourt pour Luzerne RousseSylvie Payette pour Héritage Jeunesse et Dominique et compagnieAngèle Delaunois pour les Éditions de l’IsatisJean-Philippe Gaudet pour les Éditions AlaskaSophie Banford pour KO ÉditionsMargot Cittone pour Monsieur EdStéphanie Barahona pour Dent-de-lionRobert Soulières pour Soulières éditeurMarie-Fleurette Beaudoin pour Planète RebelleSophane Beaudin-Quintin pour les Éditions Michel QuintinArnaud Foulon pour Groupe HMHPierre Desautels pour Les Heures BleuesSimon Payette pour les Éditions Chouette et CrackboomDiane Groulx pour les Éditions du soleil de minuitSandy Pellerin pour les Éditions de Mortagne