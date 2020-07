L'Éducation nationale débarrasse les salles de classe des auteurs

Une vingtaine d’organisations d'auteurs se réunit pour clamer : « Non à la dévalorisation des interventions artistiques en milieu scolaire. » Dans une tribune, ils dénoncent les modulations d’interventions dans les classes, et les conséquences funestes pour leurs professions. Leur texte est ici proposé dans son intégralité.









Quelle culture artistique pour la jeunesse ? Quel rôle des artistes-auteurs et artistes-autrices dans l’Éducation nationale ? Quel rôle des artistes intermittent·es du spectacle dans l’Éducation nationale ?



Dans le cadre de la crise sanitaire qui a entraîné un accueil restreint des élèves par classe avec un même professeur, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse a promu un dispositif intitulé « Sport-Santé-Culture-Civisme » dans le but d’élargir la prise en charge des élèves. Le dispositif 2S2C prône, en parallèle des cours, la mise en place d’activités « éducatives et ludiques » sur le temps scolaire.



Le dispositif 2S2C est une attaque sans précédent contre l’enseignement artistique et culturel !



« Les collectivités mettant en place un dispositif 2S2C bénéficient d’une enveloppe maximale de 110 euros par journée et par groupe de 15 élèves accueillis, quel que soit le niveau concerné, par référence au montant pratiqué dans le cadre du service minimum d’accueil. » Pour mémoire, le service minimum d’accueil a été prévu en cas de grève des enseignants.



Il constitue un palliatif qui n’a jamais eu vocation à se substituer au service d’enseignement, ni aux interventions des artistes-auteur·ices ou à celles des artistes du spectacle en milieu scolaire, ni au projet pour l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) en général.



Or, sous couvert que « la crise sanitaire et les contraintes de distanciation entraînent des conditions d’accueil très particulières », le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) témoigne d’une dangereuse dérive : « Pour les activités artistiques et culturelles, il peut s’agir par exemple d’ateliers d’arts plastiques autour du dessin, d’ateliers d’improvisation théâtrale, d’ateliers d’écriture, de rencontres avec des artistes, etc. ». Des interventions qui ne mobilisent pas nécessairement, auprès des élèves, des professionnels de la pédagogie ni des arts !



Non, un service minimum d’accueil n’est pas une action d’EAC et ne peut en aucun cas se substituer à des interventions d’artistes-auteur·ices ou d’intermittent·es du spectacle en milieu scolaire.



Le dispositif 2S2C, sous couvert de crise sanitaire, concurrence directement le projet pour l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) et a pour effet de dénaturer le sens de sa charte (soutenue par le ministère de l’Éducation nationale lui-même), et de dévaloriser les professionnel·les :

– les enseignant·es

– les artistes-auteur·rices (plasticien·nes, écrivain·es, scénaristes, chorégraphes, etc.),

– les artistes intermittent·es du spectacle (comédien·nes, musicien·nes, chanteur·euses,

etc.).



Initialement prévu pour la fin de cette année scolaire, le dispositif 2S2C, qui a été imposé sans concertation avec les parties concernées, serait reconduit à la rentrée 2020 !



Nous dénonçons le pervertissement de l’EAC par le dispositif 2S2C et nous demandons son retrait ! Nous nous opposons fermement à ce dispositif qui dévalorise les professionnels et dénature profondément les objectifs de l’EAC :

• permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire,

• développer et renforcer leur pratique artistique,

• permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels.

photo : Wokandapix CC 0

Les signataires sont les suivants :AdaBD Association des Auteurs de bandes dessinéesCAAP Comité pluridisciplinaire des artistes-auteur·tricesCEA Commissaires d’exposition associésCharte des auteurs et illustrateurs jeunesseEAT Écrivains Associés du ThéâtreEGBD Etats généraux de la bande dessinéeLigue des auteurs professionnelsSELF Syndicat des Ecrivains de Langue FrançaiseSMdA-CFDT Syndicat Solidarité Maison des Artistes CFDTSNP SNAA-FO Syndicat National des Artistes-Auteurs FOSNAP-CGT Syndicat National des Artistes Plasticiens CGTSNP Syndicat National des PhotographesSNSP Syndicat National des Sculpteurs et PlasticiensUNPI Union Nationale des Peintres IllustrateursUSOPAVE Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels et de l’écritFRAAP Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes PlasticiensCIPAC Fédération des professionnels de l’art contemporainCITI Centre International pour les Théâtres ItinérantsTHEMAA Associations Nationale pour les Théâtres de Marionnettes et Arts AssociésUFISC Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles