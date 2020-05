La librairie, maillon faible, ou le mépris élevé au rang de vertu cardinale

Fabienne Van Hulle

Librairie Place ronde

Ça faisait longtemps que ça montait...J’ai écouté Antoine Gallimard sur les ondes de France Inter hier matin dans ma voiture en allant acheter les croissants du dimanche et le pain de la semaine. Je portais un masque heureusement, je faisais tellement la grimace que j’aurais fait peur aux quelques passants. Les vitres étaient fermées, personne ne m’a entendue. Depuis, je rumine.Moi, Libraire, chef de ma toute petite entreprise, membre d’une chaîne, je n’apprécie pas du tout d’être traitée, nommée ainsi « le maillon faible ».NON, PAS DU TOUT !Le « maillon faible » d’une équipe, c’est celui qui la tire vers le bas. Or, dans notre cas, c’est vous Monsieur Antoine Gallimard, les « grandes » maisons d’édition et vos diffuseurs, vous qui tirez les conditions financières que vous nous accordez vers le bas ! Et non l’inverse.C’est vous qui avez continué à livrer hypers, plateformes et entrepôts de la grande distribution virtuelle et physique, alourdissant ainsi la distorsion de concurrence pendant ces 8 semaines de confinement et mettant encore un peu plus en péril la librairie indépendante.Ce sont eux bientôt qui vous dicteront seuls leur loi et vous mettrez votre petit doigt sur la couture de votre pantalon, Monsieur. Vous vous exécuterez pour ne pas tomber.OUI, la librairie est le maillon d’une chaîne du livre (qui n’est chaîne que lorsque ça vous arrange) affaiblie par des années de surproduction et de conditions financières déplorables.Il est grand temps que vous l’admettiez et que nous agissions pour redresser la barque avant qu’elle ne soit totalement coulée. Ce n’est pas pleurer, quémander la subvention qui nous sauvera, mais considérer que nous sommes un commerce et que nous devons agir et travailler en patrons responsables.À bon entendeur.