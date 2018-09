La Russie intraitable face aux soutiens à Oleg Sentsov

Un Collectif, dont la Ligue des droits de l’Homme (LDH) fait partie, s’est créé pour demander la libération immédiate et sans condition du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov et des 70 autres prisonniers politiques ukrainiens emprisonnés comme lui en Russie. Le collectif, en lien avec la Société des réalisateurs de films et la Mairie de Paris, organise une mobilisation en soutien à Oleg Sentsov et les prisonniers politiques ukrainiens détenus en Russie.









Chaque jour, des représentants et représentantes d’organisations de défense des droits, des personnalités politiques ou issues du monde de la culture se relaient pour faire une grève de la faim en soutien à Oleg Sentsov.



Malik Salemkour, président de la LDH, prendra le relais lundi 1er octobre, devant l’ambassade de Russie, 38 boulevard Lannes, 75016 Paris. Malik Salemkour sera présent le matin à partir de 9h pour le passage de relais, puis en soirée. Leur lettre ouverte est à retrouver ci-dessous dans son intégralité.



En soutien à Oleg Sentsov



Alors que la Coupe du Monde de football se tient en Russie, près de 70 prisonniers politiques ukrainiens restent incarcérés dans ce pays ainsi que dans la Crimée occupée.

Parmi eux, Alexandr Koltchenko et Oleg Sentsov condamnés en 2015 à, respectivement, 10 et 20 ans d’emprisonnement. L’accusation de « terrorisme » utilisée par l’État russe contre eux n’a aucun fondement. Ils ont été torturés et condamnés parce qu’ils luttent contre l’oppression exercée par l’État russe, tant sur le territoire russe qu’en Crimée.

Le 14 mai dernier, le réalisateur Sentsov a entamé une grève de la faim illimitée, annonçant qu’elle ne prendrait fin que lorsque tous et toutes les prisonnier-e-s politiques ukrainien-ne-s détenu-e-s en Russie et en Crimée seraient libérés. Il a, à ce jour, perdu plus de 13 kg et, selon ses calculs, sa mort devrait survenir durant la coupe du monde. Les jours de Koltchenko, qui revendique de même la libération de ces prisonniers politiques, sont aussi en danger.

Cette revendication est entièrement juste et doit être soutenue. Pourtant, le 14 juin dernier, alors que la coupe du Monde venait de débuter en Russie, 33 parlementaires européens (dont 4 Français) du groupe Gauche unitaire européenne — Gauche verte nordique votaient, aux côté de groupes d’extrême droite : contre la libération de Sentsov, de Koltchenko, contre la libération de l’ensemble des prisonniers politiques en Russie, contre le non-recours à la torture… Quant à Macron, il a promis de se rendre en Russie si l’équipe de France arrive en demi-finale, ce qui ne pourra que légitimer l’État russe à poursuivre ses exactions.

Pour la libération immédiate d’Alexandr Koltchenko et d’Oleg Sentsov et pour les libertés démocratiques dans tous les pays, nous appelons :

* l’ensemble des députés qui se réclament de la défense des droits de l’Homme, et notamment les élus du groupe GUE/NGL, à se prononcer pour la libération immédiate de Koltchenko et Sentsov, et à soutenir la libération des prisonniers politiques ukrainiens détenus en Russie et en Crimée

* les diplomates, leaders et officiels (français notamment) à cesser de cautionner les exactions de l’Etat russe et à refuser d’assister à la Coupe du monde

* les dirigeants russes et les leaders du monde entier à permettre la libération immédiate et sans condition de Sentsov et Koltchenko, et à engager les procédures nécessaires à la libération rapide de tous et toutes les prisonnier-e-s ukrainien-n-es poursuivi-e-s pour des raisons politiques en Crimée et en Russie

* à amplifier la solidarité internationale afin de dénoncer l’enlèvement et la détention de Koltchenko et Sentsov, et exiger leur libération immédiate



A. Koltchenko est connu en Crimée pour ses engagements antifascistes, syndicaux, anarchistes, écologistes.

A. Koltchenko est étudiant et militant syndical ; il travaillait aussi comme postier, en parallèle de ses études. Il défend activement, par sa pratique, le droit de s’organiser librement, le droit de créer et faire vivre des organisations associatives, syndicales, écologistes ou politiques. Il fait partie des hommes et des femmes qui luttent contre l’extrême droite, qu’elle soit ukrainienne, russe ou autre.



Parce qu’il lutte contre la corruption et pour l’égalité des droits entre tous et toutes, A., Koltchenko, est la cible des clans oligarchiques, en Russie, en Ukraine. A. Koltchenko milite pour le droit de chaque peuple à décider de son avenir.





À travers A. Koltchenko, ce sont les libertés démocratiques de tous et toutes que nous défendons.



Organisations signataires (collectif Koltchenko) : Ligue des droits de l’Homme, Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, Groupe de résistance aux répressions en Russie, Ukraine action, Russie-libertés, Cedetim – Initiatives pour un autre monde – Assemblée européenne des citoyens, Action antifasciste Paris-banlieue, Collectif antifasciste Paris banlieue, Mémorial 98, Union syndicale Solidaires, CNT-f, CNT-SO, Emancipation, FSU, FSU 03, CGT Correcteurs, SUD éducation, SUD-PTT, Alternative libertaire, Ensemble !, L’Insurgé, NPA, Fédération anarchiste, Critique sociale.